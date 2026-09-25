Сумма лимита может измениться, – адвокатка о том, как будут облагаться налогом подарки в 2027 году

В связи с повышением минимальной заработной платы в Украине растут и некоторые налоги. Так, теоретически может измениться предел стоимости подарков, с которых человек не должен будет платить налоги. Речь идет в основном о тех подарках, которые физическому лицу предоставляет предприятие или ФЛП. Например, когда работодатель дарит работнику товар, технику или подарочный сертификат

Изменится ли необлагаемый налогом лимит на подарки в 2027 году

Если минимальная заработная плата вырастет, то "налоги на подарки" тоже могут начисляться на полученные вещи, стоимость которых превышает 25% "минималки". Говорить о точной сумме необлагаемого лимита подарков на 2027 год пока преждевременно, отметила в комментарии 24 Канала адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Юлия Панасюк.

По словам эксперта, предварительно проект Государственного бюджета на 2027 год предусматривает минимальную заработную плату в размере 9 546 гривен. Такой показатель будет действовать с 1 января. Если народные депутаты утвердят именно такой размер "минималки", то необлагаемая сумма определенных неденежных подарков составит 2 386 гривен 50 копеек в месяц.

Юлия Панасюк Адвокат ЮК "Приходько и партнеры" На данный момент законопроект еще находится на рассмотрении Верховной Рады, поэтому эта сумма может измениться. Лимит в 25% от минимальной зарплаты касается неденежных подарков. Денежные выплаты прямо исключены из этой льготы. В 2026 году, когда минимальная зарплата на 1 января составит 8 647 грн, необлагаемый размер такого подарка составит 2 161 гривну 75 копеек. Если стоимость подарка превышает установленный лимит, облагается налогом сумма превышения.

К ней, согласно правилам Налоговой службы, применяются 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а обязанность удержать и перечислить налоги возлагается на юридическое лицо как налогового агента.

Уплачиваются ли налоги за подарки от родственников

Налогообложение подарков, передаваемых одним физическим лицом другому, осуществляется не по механизму, предусматривающему лимит в размере 25% от минимальной заработной платы, а в зависимости от степени родства между дарителем и получателем.

Так, независимо от стоимости, подарки от родителей, мужа или жены и детей, в том числе усыновленных, не подлежат налогообложению, независимо от их цены. Также по нулевой ставке облагаются налогом вещи, полученные от родных братьев и сестер, бабушки, дедушки и внуков.

Такой подарок не нужно включать в годовую налоговую декларацию только по факту его получения. Если же подарок получен от другого физического лица-резидента, не относящегося к первой или второй степени родства, применяется ставка НДФЛ 5%, а также военный сбор 5%,

– сказала адвокат.

В случае, если даритель не является резидентом, ставка НДФЛ составляет 18%, а военного сбора – 5%. Юлия Панасюк советует определять налоговый статус обеих сторон и форму подарка перед его фактическим оформлением.

Если подаренное имущество очень дорогое, например квартира, дом, земельный участок, автомобиль и т. п., то целесообразно еще до оформления договора проверить налоговые последствия. Особенно это касается дарения между людьми, не являющимися близкими родственниками, и сделок с участием нерезидентов.

Гражданам рекомендуется хранить договор дарения, документы, подтверждающие степень родства, стоимость имущества и, при необходимости, документы об уплате налогов.

Напомним, что имущество, полученное по договору дарения, также облагается налогом в соответствии с правилами, которые мы описали выше.

Хотя в Гражданском кодексе подарок – это безвозмездная вещь, но согласно Налоговому кодексу при дарении имущества или недвижимости необходимо уплачивать налог.