Возвращение з-за границы без страха мобилизации: нардепы предлагают новый вид отсрочки

Украинцев хотят вернуть з-за границы, поэтому предлагают ввести правила, согласно которым мужчины после приезда будут иметь право на отсрочку. Новый законопроект предлагает обновить нормы мобилизации.

Отсрочка после возвращения из-за границы: возможно ли это

Часть народных депутатов предлагает правила, которые позволили бы мужчинам призывного возраста получить новый тип отсрочки. Речь идет о военнообязанных, которые до 24 февраля 2022 года или после этой даты непрерывно находились за пределами Украины, в том числе на оккупированных территориях. Такие изменения предлагает законопроект №16034.

Так отсрочка предоставляется только один раз без обращения в ТЦК и СП. Таким образом авторы проекта хотят бороться со страхом мужчин, которые не понимают, что их ждет после возвращения и смогут ли они добраться до места жительства, восстановить документы, увидеть семью, устроить детей, пройти медицинские и административные процедуры, например, чтобы устроиться на работу или оформить другой вид отсрочки. То есть предусматривается минимально предсказуемый переходный период перед применением общих правил мобилизации.

Освобождение от призыва после возвращения предлагается предоставлять на 90 дней, которые будут отсчитываться со дня въезда из-за границы или с оккупированной на подконтрольную Украине территорию.

Отсрочка оформляется сразу посредством взаимодействия реестров. В центр комплектования человек может обратиться только в том случае, если необходимых данных нет в реестрах.

Отсутствие предусмотренного короткого периода после возвращения создает правовую и поведенческую лазейку: государство заявляет о необходимости возвращения человеческого капитала, но у потенциального возвращающегося нет гарантии времени на базовую реинтеграцию. Законопроект направлен на устранение именно этого пробела,

– говорится в пояснительной записке.

Отсрочку предлагается предоставлять, если человек законно выехал из Украины и непрерывно находился за ее пределами.

Авторы законопроекта считают, что достаточным и не чрезмерным сроком следует считать именно три месяца, за которые украинец после возвращения может реинтегрироваться, восстановить документы, найти работу и привести в порядок военно-учетные данные.

Напомним, в июне Eurostat подсчитал, что под временной защитой в ЕС находились 4,38 миллиона человек, среди которых мужчины старше 18 лет составляли 26,8%. Центр экономической стратегии выяснил, что на первом месте беженцы называют ситуацию с безопасностью в качестве препятствия для возвращения, а на втором – мобилизацию.