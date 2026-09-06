Как проверить готовность паспорта в Украине и за рубежом: есть несколько вариантов

Украинцы могут легко отслеживать статус изготовления загранпаспорта и ID-карты через специальные онлайн-сервисы Миграционной службы, консульств и ГП "Документ". Услуга проверки и заказа доставки готовых документов доступна как в Украине, так и для наших граждан за рубежом.

Правила проверки статуса оформления документов в сервисе ГМС

На сайте Государственной миграционной службы есть специальный раздел, где человек в режиме онлайн может проверить статус оформления документов. Фактически отслеживать изготовление документов можно уже со следующего дня после подачи заявления. Воспользоваться этой возможностью можно независимо от того, где именно оформлялись документы – в территориальном подразделении Миграционной службы, центре ГП "Документ" или в ЦПАУ. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

С помощью онлайн-инструмента можно проверить готовность загранпаспорта, ID-карты, а также удостоверений на временное или постоянное проживание, разрешений на иммиграцию и продление срока пребывания в Украине. Для этого в форме поиска необходимо указать тип заказанной услуги и ввести серию и номер документа, на основании которого подавалось заявление.

При вводе информации важно учитывать несколько технических нюансов, чтобы система корректно нашла данные:

серию паспорта старого образца в виде книжечки нужно указывать большими украинскими буквами, а данные свидетельства о рождении – точно так, как они указаны в самом документе;

если серия свидетельства начинается с цифры 1 или буквы І, при поиске стоит попробовать три возможных варианта: цифру 1, украинскую букву І или латинскую букву I;

серии и номера документов иностранцев или лиц без гражданства вводят без каких-либо знаков препинания.

Проверка статуса документов за рубежом

Для украинцев в других странах в настоящее время работают подразделения ГП "Документ". Граждане, обращавшиеся в эти центры, могут отслеживать готовность загранпаспорта или ID-карты через официальный сайт сервиса, указав соответствующую услугу и данные базового документа.

Также документы оформляются в консульствах. Если же заявку подавали непосредственно там, то проверка осуществляется по специальной ссылке. В этом случае для поиска понадобится уникальный номер, который выдают заявителю при приеме документов.

Доставка готовых паспортов из Украины

Украинцы также могут воспользоваться услугой пересылки готовых документов из Украины в паспортные центры ГП "Документ". Для этого не требуется предварительно регистрироваться в электронной очереди, однако подать заявление на доставку человек должен лично. Если документ оформлялся для ребенка, то обращаться должны родители или опекуны.

Напомним, что во время военного положения изготовленные ID-карты и загранпаспорта хранятся в подразделениях ГМС в течение неограниченного срока. То есть забирать документ сразу после изготовления не обязательно. Ранее паспорта в ГМС хранились 2 года, а по заявлению срок можно было продлить еще на год.

Такие изменения ввели из-за войны, ведь люди могут находиться за границей, быть военнослужащими, внутренне перемещенными лицами или просто не иметь возможности вовремя приехать за готовым документом.