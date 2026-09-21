Конец бесконтрольному джипингу: власти могут ограничить катание по горам и повысить штрафы

В Украине планируют существенно ужесточить наказание за незаконный джипинг в заповедных зонах Карпат и одновременно обустроить специальные трассы для любителей экстрима. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде, а бизнесу предложат альтернативные официальные маршруты.

В Карпатах могут создать альтернативные маршруты

Парламентарии приняли в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за проезд внедорожниками по территориям природно-заповедного фонда. Новые нормы существенно увеличат размер штрафов и расширят контрольные полномочия сотрудников национальных парков и Национальной полиции. Об этом заявил заместитель министра экономики и окружающей среды Александр Краснолуцкий в комментарии "Суспильне Ивано-Франковск" во время Карпатского экономического форума.

В настоящее время штрафы за "джипинг" в заповедниках и Карпатах могут ужесточить, и соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. В частности, бизнесу предложат альтернативные официальные маршруты.

По словам Краснолуцкого, правительство стремится остановить разрушение уникальной природы, ведь сейчас главным препятствием являются низкие штрафы и сложная процедура доказывания вины нарушителей.

В настоящее время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об ужесточении ответственности за "джипинг" в пределах природно-заповедного фонда. Мы сейчас работаем с нашим комитетом по экологической защите, чтобы этот законопроект был принят,

– сказал заместитель министра экономики и окружающей среды.

Но полностью запретить развлечения на внедорожниках страна не может. Сейчас предлагается цивилизованное решение для туристического бизнеса. Министерство экономики и окружающей среды совместно с Государственным агентством по развитию туризма разрабатывают вопрос о выделении специальных участков под спортивные трассы за пределами заповедников. Таким образом люди не будут наносить ущерб окружающей среде.

Параллельно правительство разрабатывает просветительские программы совместно с Министерством образования. В школах планируют ввести факультативные занятия по охране окружающей среды, чтобы формировать экологическое сознание у молодежи с раннего возраста.

Конфликт в Яремче и требования местного бизнеса

Вопрос урегулирования горного туризма обострился после масштабных протестов на Прикарпатье. Летом местные перевозчики пытались заблокировать рейд инспекторов Государственной экологической инспекции Карпатского округа в Яремче, которые проводили проверки совместно с полицией и сотрудниками Карпатского национального природного парка.

Впоследствии более 300 владельцев внедорожников и квадроциклов обратились к властям с призывом создать легальные маршруты в обход рекреационных зон. Депутаты Яремчанского городского совета единодушно поддержали эту просьбу и обратились к правительству с призывом внести изменения в Закон "О природно-заповедном фонде", чтобы четко разграничить коммунальные и заповедные дороги.

Напомним, еще в 2025 году Верховная Рада приняла закон № 11024. Тогда отмечалось, что на территории природно-заповедного фонда Украины действует особый режим охраны, воспроизводства и использования.

В то же время активное использование автомобилей, джипов и другого транспорта оказывает негативное влияние на природу, уничтожает животных и растения, в том числе занесенных в Красную книгу Украины.