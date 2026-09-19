Статус "в розыске" в Резерв+: задержит ли ТЦК человека сразу же

Красный статус "В розыске" в приложении Резерв+ свидетельствует о нарушении правил воинского учета. В частности, о неявке по повестке или несвоевременном обновлении данных.

Почему человек "получает" статус "в розыске" в приложении Резерв+

Как рассказал военный юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько, красная отметка в приложении появляется из-за зафиксированных нарушений законодательства о военно-учетной дисциплине.

Первым шагом для снятия статуса является выяснение причин его появления посредством официального запроса в ТЦК и СП, который можно подать лично или через адвоката.

Если статус появился ошибочно (например, повестка была отправлена по неверному адресу), ТЦК может закрыть производство, а оператор вносит соответствующие изменения в реестр "Оберег", после чего статус "В розыске" исчезает,

– пояснил юрист.

В случае реального нарушения правил основным инструментом является уплата административного штрафа. Благодаря принятому законопроекту №12093 военнообязанные получили возможность уплачивать такие штрафы дистанционно непосредственно в приложении Резерв+.

После осуществления платежа ТЦК обращается в Нацполицию – для исключения лица из баз розыска. А гражданин получает об этом уведомление в приложении

Также статус автоматически снимается, если штраф удалось успешно обжаловать в судебном порядке.

В то же время юрист подчеркивает, что дистанционное прекращение производства по делу или уплата штрафа не освобождают от обязанности явиться в территориальный центр комплектования по требованию.

В случае отсутствия законных оснований для отсрочки мужчину могут направить на военно-медицинскую комиссию и призвать на службу.

Исключение составляют случаи, когда статус "В розыске" был ошибочным, и после его снятия необходимость явки отпадает. Таким образом, вопрос мобилизации никак не связан с вопросом снятия статуса "В розыске", поэтому лицо может быть мобилизовано после явки в ТЦК и СП, даже если целью визита было просто снять статус "В розыске",

– добавляет Михаил Лобунько.

Для граждан, находящихся за рубежом, дистанционное снятие статуса "В розыске" возможно:

через консульские учреждения;

путем подачи заявления о признании вины и уплаты штрафа.

Юрист советует регулярно проверять данные в приложении и сохранять документы, подтверждающие уважительные причины неявки по повесткам.

Напомним, что статус "На учете" в Резерв+ не дает автоматической защиты от призыва. В частности, он означает, что военнообязанный находится на воинском учете.