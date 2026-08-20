Убежище в ЕС: украинки также будут доказывать, что они не уклоняются от службы

Украинские женщины, подпадающие под военную обязанность, при получении убежища в ЕС также могут подтвердить отсутствие уклонения от военной службы. В Еврокомиссии подчеркнули, что соответствующее решение Рады ЕС не предусматривает различий между мужчинами и женщинами.

Какие требования действуют для украинцев

Пресс-секретарь Еврокомиссии Ламмерт на брифинге пояснил, что решение Рады Европейского Союза о военной обязанности применяется одинаково к мужчинам и женщинам. По его словам, документ не содержит отдельных правил в зависимости от пола человека.

"Речь идет о военной службе или о службе в армии, поэтому нет разницы между мужчинами и женщинами", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Требования касаются выполнения воинской обязанности. В частности, при рассмотрении вопроса о предоставлении защиты может учитываться, проходит ли человек военную службу сейчас или проходил ли ее ранее.

Таким образом, сам факт того, что заявительница является женщиной, не означает автоматического освобождения от соответствующих требований. Если украинка относится к категории военнообязанных, к ней будут применяться те же принципы, что и к мужчинам.

Что это означает для украинок

На практике это означает, что украинкам, являющимся военнообязанными, для получения защиты в странах ЕС может потребоваться подтвердить, что они не уклоняются от выполнения военного долга.

В то же время решение не означает, что каждая украинка автоматически должна доказывать факт прохождения военной службы. Речь идет именно о выполнении требований в отношении военной обязанности и об отсутствии оснований считать человека уклоняющимся от службы.

Важно также то, что окончательное решение о предоставлении защиты принимается в соответствии с правилами и процедурами конкретного государства ЕС. Поэтому перечень документов и способ подтверждения соответствующих обстоятельств могут различаться в зависимости от страны.

Фактически Еврокомиссия дала понять, что гендер не является основанием для различного применения требований. Если человек подлежит военной службе в Украине, при рассмотрении его ситуации в ЕС этот фактор могут учитывать независимо от того, мужчина это или женщина.