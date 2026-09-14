"Сюрпризы" на границе возможны: кому и зачем нужно обратиться к адвокату перед выездом

Выезд за границу для военнообязанных требует тщательной подготовки. Поэтому бывают случаи, когда без консультации с адвокатом, анализа пакета документов или проверки оснований человек не может обойтись.

Привлечение адвоката при пересечении границы помогает избежать проблем

Специалист не помогает военнообязанному выехать за границу, но существенно снижает риск возникновения проблем непосредственно на пограничном контроле. В то время, когда пересечение границы для военнообязанных строго ограничено, человек должен еще до поездки четко понимать, имеет ли он на это право. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат Антонина Ярем, которая помогает решать юридические вопросы, связанные с пересечением границы.

Эксперт подчеркнула, что украинцу недостаточно иметь лишь определенное жизненное обстоятельство. Оно само по себе не всегда означает, что можно прибыть с соответствующим документом на границу. В данном случае, в частности, важно правильно определить правовое основание для выезда и проверить весь пакет документов.

Адвокат отмечает, что люди иногда допускают ошибки, ориентируясь на опыт других.

Антонина Ярем Адвокат Часто говорят: "Мой знакомый выехал с такими документами, значит, и я выеду, у меня тоже все будет нормально". Но в вопросах пересечения границы две внешне похожие ситуации юридически могут существенно отличаться. Поэтому я лично рекомендую обращаться к адвокату не тогда, когда вы уже стоите на пункте пропуска и получаете отказ, а заранее.

Помощь специалиста нужна для того, чтобы проверить конкретное основание для выезда и документы, провести консультацию. Адвокат рассказывает об актуальных требованиях законодательства и указывает на риски, которые могут возникнуть еще до поездки.

Помощь специалиста позволяет правильно оформить выписки, приказы, военно-учетные документы с актуальными отметками. Кроме того, адвокат может общаться с пограничниками и разъяснять нормы законодательства непосредственно на пункте пропуска в случае возникновения спорных ситуаций. Если выезд был запрещен безосновательно, то специалист может составлять жалобы и иски в суд.

По словам Антонины Ярем, в случае отказа не стоит спорить с пограничниками. В таком случае можно потребовать официальное решение об отказе, в котором будут указаны причины.

После этого ваш адвокат может оценить законность такого решения и определить, имеются ли основания для его обжалования или необходимо устранить недостатки в документах. Я всегда подчеркиваю клиентам, что адвокат не создает человеку право на выезд, адвокат помогает правильно реализовать то право, которое уже предусмотрено законом,

– говорит эксперт.

Антонина Ярем подчеркнула: если кто-то обещает военнообязанному 100%-ную помощь в выезде за границу, то это уже должно насторожить. Добросовестный адвокат не может гарантировать, что должностное лицо на границе примет решение о разрешении на выезд. Его задача – подготовить документы или минимизировать юридические риски, но не давать гарантий, которые от него не зависят. Ведь, как говорит специалист, в адвокатской профессии вообще запрещено давать какие-либо гарантии.

Напомним, что мужчины призывного возраста, которых окончательно исключили из воинского учета и признали не подлежащими военной службе, имеют право на выезд за границу. Однако для пересечения границы необходимо иметь документальное подтверждение исключения из воинского учета и соответствующий статус в воинско-учетном документе.

Наличие бронирования само по себе также не гарантирует, что мужчину выпустят за границу в отпуск. Это подтвердил Львовский окружной административный суд по делу №380/7342/26. Пограничники не разрешили военнообязанному пересечь границу из-за ненадлежащим образом заверенной копии приказа об отпуске. Суд пояснил, что оригинал приказа об отпуске хранится на предприятии, поэтому работнику выдают копию или выписку.

Отдельной четкой процедуры для выезда забронированных работников именно в отпуск правила не устанавливают, поэтому пограничники оценивают документы и цель поездки во время контроля.