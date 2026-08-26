Вирішили долю дитини: у Варшаві лікарки обговорювали її "складне життя" через походження

За останню добу у Варшаві повідомили одразу про два випадки ксенофобських настроїв щодо українців, причому в ондному з них жертвою стало немовля. Ксенофобію поширюють деякі поляки, які потрапили під вплив радикальних політиків.

Лікарки образили немовля в лікарні через національність

Один зі скандалів нещодавно стався в лікарні у Варшаві. Туди привезли кількамісячну дитину, яка потребувала допомоги. Медики вже не одноразово ображають українців лише через їхнє походження. Захищаючи людей, висловилася польська анестезіологиня Юстина Лещук інтерв’ю onet.pl.

Як розповіла лікарка, вона вже не вперше бачить ксенофобію в лікарнях. Вона також стала свідком, коли лікарі "обговорювали долю" кількамісячної української дитини, яка потрапила вночі до лікарні в тяжкому стані. У нього діагностували запалення сечовивідних шляхів.

Коли зранку колеги говорили про дитину пані Юстині, вони згадали національність дитини. При цьому медики зауважували, що хвороба має стати для дитини таким собі уроком, про те, що в Польщі їй ніколи не буде легко.

Цей випадок – лише гучна заява, проте випадків ксенофобії від лікарів стає більше. Юстина Лещук розповіла, що часто приїжджала до України, де допомагала рятувати поранених українських військових. За її словами, медик не може ухвалювати рішення про допомогу людині через її національність. У відділенні після слів Лещук та ще однієї лікарки, яка її підтримала, спалахнула суперечка.

Анестезіологиня наголосила, що насправді цей простий випадок із проявом ксенофобського ставлення до українців – вже не перший, який вона помічала в медзакладах.

Ще один випадок у Варшаві

Одночасно з новиною про ксенофобію в лікарні в мережі пишуть про черговий напад у польській столиці на українців. Так нещодавно дві жінки та чоловік намагалися вдарити українських хлопців зі словами "wypi*rdalać" (у перекладі – "забирайтеся").

Нагадаємо, директор "Центру досліджень проблем громадянського суспільства" Віталій Кулик у коментарі 24 Каналу розповів, що настрої проти українців у Польщі змінилися через поєднання політичного популізму, історичних суперечок і економічного невдоволення. Правоконсервативні сили активно використовують тему українців у політичній боротьбі. Своєю чергою частина поляків після кількох років війни почала сприймати українських біженців не як людей, яким допомагають, а як додаткове навантаження.

До слова, Єврокомісія засудила напади на українців та будь-які прояви ксенофобії в Польщі. Варшаві нагадали про обов'язок виконувати законодавство ЄС щодо боротьби з расизмом і мовою ворожнечі.