Одразу дві виплати: які є гарантії для військових після народження дитини

Військовий може отримати низку гарантій та матеріальну допомогу у випадку народження дитини. Виплату громадянин може отримати як від держави, так і безпосередньо від військової частини.

Які гарантії має військовий після народження дитини

Загалом батьки та опікуни дітей, народжених після 31 грудня 2025 року, мають право на матеріальну допомогу від держави. Для цього не обов'язково, щоб вони були військовослужбовцями. Але захисники мають додаткові гарантії. Про це повідомили в Сумському обласному ТЦК і СП.

Держава надає рідним новонароджених дітей 50 тисяч гривень. Це одноразова допомога при народженні, яку гарантує закон.

Якщо дитина народилася у військовослужбовця Збройних Сил, то він отримує матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Її виплачують, зокрема, якщо в захисника народилася дитина, чи він її усиновив. Розмір виплати є таким самим, як місячне грошове забезпечення військовослужбовця.

До розрахунку входять посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та щомісячні додаткові види грошового забезпечення, крім винагород,

– уточнили в ТЦК.

Тобто захисники мають право отримати одразу два види виплат.

Щоб оформити допомогу від військової частини, військовослужбовець має подати рапорт разом з документами, які підтверджують народження дитини. Це можна зробити через застосунок Армія+.

Військовому дають не тільки гроші

Якщо у захисника народилася дитина, то командування має надати йому відпустку за сімейними обставинами, що триває до 10 календарних днів. При цьому воїну мають зберегти грошове забезпечення.

При цьому в час відпустки не рахуються дні, які потрібні воїну на доїзд додому й назад до частини.

Головне – мати та зберігати документи, що підтверджують народження дитини.