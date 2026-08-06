Яка допомога при народженні дитини у 2026 році

Сума допомоги становить 50 тисяч гривень, про що повідомили у Пенсійному фонді України.

Грошова підтримка при народженні дитини призначається на підставі заяви, до якої додаються:

копія свідоцтва про народження дитини – якщо заява подається одним із батьків дитини, який постійно проживає з дитиною;

копія рішення про встановлення опіки – у разі подання заяви опікуном.

Допомога призначається за умови пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

У разі народження, встановлення опіки над двома і більше дітьми допомога надається на кожну дитину,

– зазначили у ПФУ.

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Допомога при народженні дитини призначається, зокрема, за умови, що заява про її призначення надана не пізніше, ніж через дванадцять місяців з дня народження дитини.

Нагадаємо, що раніше виплата становила 41 280 гривень. Допомога призначалася одноразово – у сумі 10 320 гривень. А далі протягом 36 місяців українці отримували по 860 гривень щомісяця.

Що ще варто знати про дитячі виплати

Батьки першокласників зможуть отримати цьогоріч 5 тисяч гривень. Йдеться про виплату "Пакунок школяра".

Також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо виплати "єСадок". Законопроєктом пропонується змінити умови податкової пільги.