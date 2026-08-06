Какое пособие при рождении ребенка в 2026 году

Сумма пособия составляет 50 тысяч гривен, почему это сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Денежная поддержка при рождении ребенка назначается на основании заявления, к которому прилагаются:

копия свидетельства о рождении ребенка – если заявление подается одним из родителей ребенка, постоянно проживающим с ребенком;

копия решения об установлении опеки – в случае подачи заявления опекуном.

Пособие назначается при условии предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины.

В случае рождения или установления опеки над двумя и более детьми пособие предоставляется на каждого ребенка,

– отметили в ПФУ.

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Пособие при рождении ребенка назначается, в частности, при условии, что заявление о его назначении подано не позднее, чем через двенадцать месяцев со дня рождения ребенка.

Напомним, что ранее выплата составляла 41 280 гривен. Пособие назначалось единовременно – в сумме 10 320 гривен. А затем в течение 36 месяцев украинцы получали по 860 гривен ежемесячно.

Что еще стоит знать о детских выплатах

Родители первоклассников смогут получить в этом году 5 тысяч гривен. Речь идет о выплате "Пакет школьника".

Также в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выплате "еСадок". Законопроектом предлагается изменить условия налоговой льготы.