Эти средства стали постоянной государственной помощью для семей, в которых ребенок поступает в 1 класс. Подробности рассказала бывший министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире "Громадского радио".

Что известно о помощи

Бывшая чиновница отметила, что денежную помощь могут получить родители всех первоклассников, которых зачислят в украинские школы через систему АИКОМ-2, независимо от уровня доходов семьи или формы обучения в школе.

Помощь предоставляется адресно на каждого ребенка, поэтому для двух или более первоклассников необходимо подавать отдельные заявления.

Деньги можно потратить только на детские товары в специально авторизованных магазинах без временных ограничений.

В этом году средства можно использовать в течение всего календарного года на те нужды, которые возникнут у семьи,

– отметила Жолнович.

При этом заявку на выплату 5 тысяч гривен необходимо подать не позднее 1 ноября.

Уведомление о возможности получения средств появится в приложении Дия.

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Кто может получить "Пакет школьника"

Оформить помощь может:

один из родителей;

усыновитель;

опекун или другой законный представитель ребенка.

Выплата не предоставляется, если ребенок выехал на постоянное место жительства за границу или находится на временно оккупированной территории, для которой еще не определена дата окончания оккупации. Также основанием для отказа может служить ситуация, когда заявление уже подал другой из родителей или между законными представителями возник спор относительно получателя средств.

Как подать заявление

После запуска услуги родители смогут оформить пособие двумя способами:

онлайн через приложение Дия;

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Что можно потратить на 5 тысяч гривен

Деньги будут поступать не на обычную банковскую карту, а на специальный счет с целевым назначением. Средства можно использовать только безналично для приобретения:

школьных принадлежностей;

канцелярских товаров;

книг;

детской одежды;

обуви.

Снять эти средства наличными или перевести их на другую карту нельзя.