5 кімнатних рослин, які можуть тижнями рости без води

Не усі кімнатні рослини потребують частого поливу. Деякі з них добре переносять тривалу відсутність води і можуть спокійно рости навіть тоді, коли забувають про полив на кілька тижнів або ж їдуть у відпустку.

Якщо у вас немає можливості регулярно доглядати за рослинами, варто звернути увагу на невибагливі види, які здатні накопичувати вологу та переживати посушливі періоди, пише Real Simple.

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Які рослини невибагливі до води?

Сансев’єрія

Зміїна рослина підійде тим, хто часто їздить за місто чи постійно забуває за полив. Сансев’єрія походить з Африки, де тривалий час може бути посушливий сезон, тому розвинула стійкість до посухи.

Завдяки тому, що рослина накопичує воду в листі, вона здатна витримати без поливу аж місяць й залишитися в гарному стані. Однак це не означає, що за нею не варто доглядати. Як і будь-яка інша рослина, вона потребує регулярного поливу, а також яскравого світла для хорошого росту.



Рослини, які не потребують частого поливу / Фото Pinterest

Заміокулькас

Технічно заміокулькас можна поливати лише раз на місяць. Ця рослина є посухостійкою й невибагливою. Волога зберігається у товстому листі, а коли воно пересихає, другий рівень захисту забезпечують картопляно-подібні кореневища. Для оптимізування росту радять регулярно поливати рослину й тримати у світлому місці.



За цими рослинами легко доглядати / Фото Pinterest

Пальма "Риб’ячий хвіст"

Пальма з Мексики має товстий стовбур, який діє як резерв води, дозволяючи дереву рости, коли в природному середовищі існування перестають йти дощі. Цій рослині потрібно дати висохнути верхній половині ґрунту, а тоді поливати. Це може бути як і раз на тиждень, так і раз на місяць.



Рослини, які не потребують частого поливу / Фото Pinterest

Хлорофітум

Рослина досить легка у вирощуванні. Через природну посухостійкість хлорофітум можна часто не поливати. Підказку в потребі води дасть листя, коли змінить колір яскраво-зеленого та сіро-зелений.



За цими рослинами легко доглядати / Фото Pinterest

Алое вера

Листя цієї рослини зберігає вологу, яка допомагає рослині виживати під час посухи. Поливати алое вера достатньо лише раз на 3 тижні. Проте для гарного росту рослину радять тримати в місці з яскравим світлом.



Рослини, які не потребують частого поливу / Фото Pinterest

До слова, для відновлення орхідеї слід видалити пошкоджене листя і коріння, а потім обробити проблемні ділянки перекисом водню. Правильний баланс поливу та розміщення у світлому місці допоможе уникнути проблем з листям та корінням орхідеї.