Если у вас нет возможности регулярно ухаживать за растениями, стоит обратить внимание на неприхотливые виды, которые способны накапливать влагу и переживать засушливые периоды, пишет Real Simple.

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Какие растения неприхотливы к воде?

Сансевиерия

Змеиное растение подойдет тем, кто часто уезжает за город или постоянно забывает о поливе. Сансевьерия родом из Африки, где засушливый сезон может длиться долго, поэтому она развила устойчивость к засухе.

Благодаря тому, что растение накапливает воду в листьях, оно способно продержаться без полива целый месяц и остаться в хорошем состоянии. Однако это не означает, что за ней не стоит ухаживать. Как и любое другое растение, она нуждается в регулярном поливе, а также в ярком свете для хорошего роста.



Растения, не требующие частого полива / Фото Pinterest

Замиокулькас

Технически замиокулькас можно поливать всего раз в месяц. Это растение засухоустойчиво и неприхотливо. Влага сохраняется в толстых листьях, а когда они пересыхают, второй уровень защиты обеспечивают картофелеподобные корневища. Для оптимизации роста рекомендуется регулярно поливать растение и держать его в светлом месте.



За этими растениями легко ухаживать / Фото Pinterest

Пальма "Рыбий хвост"

Пальма из Мексики имеет толстый ствол, который служит резервом воды, позволяя дереву расти, когда в естественной среде обитания перестают идти дожди. Этому растению нужно дать высохнуть верхней половине почвы, а затем поливать. Это может быть как раз в неделю, так и раз в месяц.



Растения, не требующие частого полива / Фото Pinterest

Хлорофитум

Растение достаточно простое в выращивании. Благодаря естественной засухоустойчивости хлорофитум можно поливать нечасто. Подсказку о потребности в воде дадут листья, когда их цвет изменится с ярко-зеленого на серо-зеленый.



За этими растениями легко ухаживать / Фото Pinterest

Алоэ вера

Листья этого растения сохраняют влагу, что помогает ему выживать во время засухи. Поливать алоэ вера достаточно лишь раз в 3 недели. Однако для хорошего роста растение рекомендуется держать в месте с ярким освещением.



Растения, не требующие частого полива / Фото Pinterest

Кстати, для восстановления орхидеи следует удалить поврежденные листья и корни, а затем обработать проблемные участки перекисью водорода. Правильный баланс полива и размещение в светлом месте помогут избежать проблем с листьями и корнями орхидеи.