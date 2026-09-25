Самой распространенной причиной плохого состояния листьев является неправильный полив, пишет Top. Если растение долгое время находится во влажной почве, корни просто начинают гнить.

Придбати орхідеї будь-яких кольорів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість рослини за фото.

Почему опадают листья орхидей?

А если дело в чрезмерном пересыхании, то это приводит к обезвоживанию, увяданию и сморщиванию листьев. Именно поэтому растению нужен баланс между доступом воздуха и влагой.

Нередко проблемы могут заключаться в неправильном размещении или резких перепадах температуры. Лучше всего орхидеи растут в светлом месте с рассеянным светом.

Но если орхидея уже начинает терять листья, то их нужно полностью удалить и осмотреть корни. Здоровые корни твердые, а ослабленные – мягкие и темные. Однако даже такие изменения можно исправить, если вовремя принять меры.



Пожелтевшие листья орхидеи можно спасти / Коллаж 24 Канала

Как спасти орхидею?

Из-за гнилых корней орхидея начинает увядать, поэтому после удаления поврежденных частей следует заменить субстрат и ограничить полив. Перекись водорода может быть полезна для ухода и профилактики.

Благодаря дезинфицирующим и окисляющим свойствам перекись тормозит рост бактерий и грибков, поэтому ее применяют точечно на проблемных участках корней.

Перекись не является удобрением, поэтому не сможет стимулировать рост или цветение растения, но поможет в уходе за корнями. Нужно лишь аккуратно распылить средство на проблемные участки. В сочетании с правильным поливом орхидея восстановится и начнет лучше расти.