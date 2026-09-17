5 культових парфумів на осінь: аромати, які хочеться купувати знову і знову

В осінній сезон в моду входять парфуми з деревними та пряними нотами. У композиціях переважає сандал, ваніль, амбра, пачулі та мускус. Парфуми з таким запахом найкраще поєднуються із затишним гардеробом та осінньою атмосферою.

Проте не лише ці нотки є основними серед осінніх трендових ароматів, пише In Journal. Жінки у холодну пору також люблять квіткові та фруктові акорди.

Кожного року з’являються різні парфумерні новинки, але тим, хто не любить ризикувати, рекомендуємо обрати ті аромати, що вже пройшли випробовування часом.

Крім трендових та популярних парфумів ще може знадобитися косметика для обличчя, засоби для тіла та волосся. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Які парфуми підходять на осінь?

Gucci – Mémoire d'une Odeur

У цьому парфумі поєднуються землисті та квіткові ноти. Верхні ноти наповнені ромашкою та гірким мигдалем, середні ноти – мускусом та жасмином, а базові – кедром, ваніллю та сандалом.



Найкращі парфуми на осінь / Фото Pinterest

Dior – J'adore

Парфум є надзвичайно стійким, тому підійде тим жінкам, які люблять залишати після себе ароматичний шлейф. Аромат поєднує запах троянди, жасмину, самбака, іланг-ілангу, туберози й сандалового дерева. Що цікаво, парфум підлаштовується під запах шкіри, тож на кожній жінці звучить по-особливому.



Цікаві аромати на осінь / Фото Pinterest

Chanel – Gabrielle

Квіткова композиція модного Дому Chanel чудово підходить для осінньої пори року. Пахне аромат якоюсь наче уявною квіткою, якої немає в природі. Насичений та елегантний аромат створив парфумер Олів’є Польж.



Найкращі парфуми на осінь / Фото Pinterest

Fenty Beauty – Fenty

Перший парфум бренду Ріанни наповнений запахом чорниці та мандарину у верхніх нотах. Далі відкривається запах болгарської троянди, герані та магнолії, а базу наповнює ваніль, мускус та пачулі.



Цікаві аромати на осінь / Фото Pinterest

YSL Beauty - Black Opium

Цю композицію створили чотири відомі парфумери. У парфумі домінує запах кави, а далі виступають нотки жасмину, рожевого перцю, ванілі, пачулі та цвіту апельсина.



Найкращі парфуми на осінь / Фото Pinterest

Цього сезону парфуми 90-х років знову стають популярними завдяки соціальним мережам і новим трендам у моді. Культові аромати, такі як Calvin Klein CK One, Issey Miyake L'Eau d'Issey, Clinique Happy, Gucci Rush і Dolce & Gabbana Light Blue, відзначаються підвищеним інтересом серед молоді.