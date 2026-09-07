Все частіше у тіктоці та інстаграмі можна побачити рекомендації щодо вибору парфумів, які колись мріяли мати всі, пише In Journal. Молодь відкриває для себе зараз нові аромати, а ті, хто колись обожнювали ці запахи, знову їх купують із захватом.

Які аромати знову повернулися в моду?

Аромати 90-х були свіжими, водянистими і цитрусовими, з впізнаним ароматом, який досі важко забути. Естетика того ж періоду зараз ідеально вписується в тренди clean girl, тому така класика знову повертає статус бажаного парфуму в косметичці жінок.

Крім трендових та популярних парфумів ще може знадобитися косметика для обличчя, засоби для тіла та волосся. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Чимало з тих ароматів досі мають віддану базу шанувальників, яка не могла з ними розпрощатися навіть на тлі випуску нових трендових парфумів. Проте завдяки соціальним мережам про них дізналося набагато більше людей, зокрема зумерів.

Calvin Klein – CK One EDP

Парфум був представлений у 1994 році, ставши першим унісекс-ароматом у всьому світі. Запах відкривається нотами бергамоту, лимона, ананаса та папаї. Далі в серці розвивається мускатний горіх, фіалка та зелений чай.

Завдяки мускусу та амбри відчувається аромат свіжовимитої шкіри, тому його описують як один з найчистіших парфумів.



Аромати з 90-х повернулися в моду / Фото Pinterest

Issey Miyake - L'Eau d'Issey EDP

Цей парфум ідеально описує естетику 90-х років. Ще колись жінки обожнювали його за мінімалістичний флакон і чудовий запах. Аромат поєднує в собі запах лотоса, фрезії, дині, троянди та півонії.



Культові парфуми знову актуальні / Фото Pinterest

Clinique – Happy EDP

Аромат був одним з найпопулярніших наприкінці 90-х років. Парфум поєднує в собі мандарини, грейпфрут, бергамот та квіткові ноти магнолії, конвалії та мімози. Саме цей аромат радять тим, хто любить свіжі, цитрусові парфуми.



Аромати з 90-х повернулися в моду / Фото Pinterest

Gucci – Rush

Особливий флакон у червоній коробці став культовим. Аромат поєднує в собі персик, жасмин, гарденію, коріандр, ваніль та пачулі. Сьогодні ж цей парфум обирають ті, хто хоче залишити після себе виразний шлейф.



Культові парфуми знову актуальні / Фото Pinterest

Dolce & Gabbana – Light Blue

Офіційно цей парфум випустили на початку 2000-х років, але його важко оминути у добірці, оскільки більшість прихильників свіжого запаху знову активно обирають Light Blue.

Аромат поєднує в собі сицилійський лимон, зелене яблуко, кедр та бамбук. Насправді цей аромат є одним з найвпізнаваніших літніх парфумів усіх часів. Через два десятиліття потому він все ще залишається найпопулярнішим жіночим ароматом, а молодь відкриває його завдяки відгукам в соціальних мережах.



Аромати з 90-х повернулися в моду / Фото Pinterest

Серед кількості цих варіантів легко знайти саме свій аромат, який підійде для різних подій та настрою. Проте, не варто обмежуватися лише одним фаворитом. Можна обрати навіть кілька ароматів, які будуть подобатися й покращувати настрій.