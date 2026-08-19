5 найпопулярніших парфумів для жінок: ними користуються у всьому світі

З наближенням кінця літа хочеться змін не лише в гардеробі, але й у запахах. Тепер легкі цитрусові, кокосові та морські композиції поступово поступаються теплішим та затишнішим ароматам з нотами ванілі, спецій та дерева.

Осінь є хорошим періодом, щоб оновити свою колекцію парфумів і спробувати нові аромати, пише In Journal.

Якщо не хочеться навмання шукати аромат на сезон, радимо звернути увагу на бестселлери, які найбільше користуються популярністю у світі. Усі вони ідеально підійдуть для осінніх днів.

Крім трендових та популярних парфумів ще може знадобитися косметика для обличчя, засоби для тіла та волосся. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Які парфуми найпопулярніші у світі?

Prada Paradoxe Intense

Ці парфуми обожнюють жінки, які хочуть швидко справити сильне враження. В його основі – квіткові ноти з вираженим амбровим ароматом, який пахне годинами. У композиції присутні акорди неролі, а також жасмин і стійкий мускус.

Аромат ідеально розкривається в прохолодні осінні та зимові дні, бо саме низькі температури допомагають важким нотам проявитися.



Найпопулярніші парфуми у світі / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Libre Intense

Одні з найвірусніших ароматів у соціальних мережах призначені для жінок, які люблять запах лаванди, квіток апельсина Марокко та мадагаскарського ванілю. Перевагою цих парфумів є стійкість, адже вони можуть триматися на одязі кілька днів.



Ці парфуми обожнюють всі жінки / Фото Pinterest

Burberry Goddess

Парфуми здобули унікальність завдяки трьом різним екстрактам ванілі. Перший вид має деревний відтінок, другий – класичний ванільний, а третій – молочний післясмак. Та щоб аромат не був занадто важким, парфумери додали ще нотки лаванди, яка разом з ваніллю створює незабутній запах.



Найпопулярніші парфуми у світі / Фото Pinterest

Chanel Coco Mademoiselle

Культовий аромат від бренду Chanel втілює концепцію вишуканої розкоші та французького шику. Аромат відкривається нотами сицилійського апельсина та бергамоту, а далі розкривається аромат троянди та жасмину. Далі особливого аромату додають індонезійські пачулі та білий мускус.

Цей парфум чудово підійде на ділову зустріч, каву з друзями чи офіційну вечерю. Він ніколи не виходить з моди та завжди буде актуальним.



Ці парфуми обожнюють всі жінки / Фото Pinterest

Dior Miss Dior

Навіть у 2026 році ці парфуми не виходять з моди. Аромат відкривається запахом конвалії та півонії, а вже на шкірі розкриваються ноти ірису та м’якої ванілі. Ці парфуми стануть ідеальним вибором для будь-якої нагоди – від ранкового походу в офіс до вечірньої романтичної вечері.



Найпопулярніші парфуми у світі / Фото Pinterest

Серед кількості цих варіантів легко знайти саме свій аромат, який підійде для різних подій та настрою. Проте, не варто обмежуватися лише одним фаворитом. Можна обрати навіть кілька ароматів, які будуть подобатися й покращувати настрій.