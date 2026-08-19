Осень – отличное время, чтобы обновить свою коллекцию парфюмерии и попробовать новые ароматы, пишет In Journal.

Если не хочется выбирать аромат на сезон наугад, советуем обратить внимание на бестселлеры, которые пользуются наибольшей популярностью в мире. Все они идеально подойдут для осенних дней.

Крім трендових та популярних парфумів ще може знадобитися косметика для обличчя, засоби для тіла та волосся. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Какие духи самые популярные в мире?

Prada Paradoxe Intense

Эти духи обожают женщины, которые хотят быстро произвести сильное впечатление. В его основе – цветочные ноты с выраженным амбровым ароматом, который держится часами. В композиции присутствуют аккорды нероли, а также жасмин и стойкий мускус.

Аромат идеально раскрывается в прохладные осенние и зимние дни, ведь именно низкие температуры помогают тяжелым нотам проявиться.



Самые популярные духи в мире / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Libre Intense

Один из самых популярных ароматов в социальных сетях предназначен для женщин, которые любят запах лаванды, цветов марокканского апельсина и мадагаскарской ванили. Преимуществом этих духов является стойкость, ведь они могут держаться на одежде несколько дней.



Эти духи обожают все женщины / Фото Pinterest

Burberry Goddess

Парфюм обрел уникальность благодаря трем различным экстрактам ванили. Первый вид имеет древесный оттенок, второй – классический ванильный, а третий – молочное послевкусие. А чтобы аромат не был слишком тяжелым, парфюмеры добавили еще нотки лаванды, которая вместе с ванилью создает незабываемый запах.



Самые популярные духи в мире / Фото Pinterest

Chanel Coco Mademoiselle

Культовый аромат от бренда Chanel воплощает концепцию изысканной роскоши и французского шика. Аромат открывается нотами сицилийского апельсина и бергамота, а затем раскрывается аромат розы и жасмина. Далее особый аромат придают индонезийские пачули и белый мускус.

Эти духи прекрасно подойдут для деловой встречи, кофе с друзьями или официального ужина. Они никогда не выходят из моды и всегда будут актуальны.



Эти духи обожают все женщины / Фото Pinterest

Dior Miss Dior

Даже в 2026 году эти духи не выходят из моды. Аромат открывается нотами ландыша и пиона, а на коже раскрываются ноты ириса и нежной ванили. Эти духи станут идеальным выбором для любого случая – от утреннего похода в офис до вечернего романтического ужина.



Самые популярные духи в мире / Фото Pinterest

Среди такого количества вариантов легко найти именно свой аромат, который подойдет для разных событий и настроений. Однако не стоит ограничиваться лишь одним фаворитом. Можно выбрать даже несколько ароматов, которые будут нравиться и поднимать настроение.