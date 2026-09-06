Шви на плитці будуть ідеально білими: потрібна всього одна дрібничка з кухні

З часом шви між плиткою починають вкриватися брудом та чорною цвіллю. Це трапляється навіть за умови регулярного прибирання – та це не означає, що з проблемою не можна нічого вдіяти.

Іноді видається, що почистити шви на плитці просто неможливо через те, що звичайний мийний засіб працює не надто ефективно. Втім, експерти радять замість нього скористатися простим кухонним лайфхаком, пише Apartment therapy.

Чим можна відмити шви на плитці?

Для того, аби очистити плитку та шви між нею, зовсім необов'язково купувати дорогу хімію, або ж терти стіну щіткою годинами. Найпростіший спосіб полягає у використання домашнього відбілювального засобу, що вже є у вас на кухні. Знадобляться всього два інгредієнти: сода та лимонна кислота.

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Їх зазвичай використовують у кулінарії, але й в прибиранні для них знайдеться багато застосувань. Суміш кислоти та соди дуже ефективна у розчиненні й жиру, і цвілі на затирці, а як додатковий бонус – коштує такий засіб копійки. Сода корисна тим, що створює лужне середовище, що легко розщеплює органічні забруднення. Тим часом лимонна кислота є абразивом, що м'яко відтирає з поверхні залишки бруду.

Та перед тим як очистити шви від бруду, потрібно протерти усю поверхню теплою водою. Після цього потрібно змішати засіб у таких пропорціях:

2 ложки соди;

пакетик лимонної кислоти;

ложка засобу для миття посуду.

ложка води.

Зрештою ви повинні отримати засіб, що за консистенцією подібний до густої сметани. Таку пасту потрібно нанести на шви за допомогою старої зубної щітки та залишити хвилин на 20, аби засіб встигнув як слід подіяти. Після цього потріть щіткою та протріть усе губкою.

Якщо сліди все ще лишилися, можна обприскати шви оцтом та залишити засіб на годину: кислота дуже корисна для роз'їдання грибка. Втім, не забудьте провітрити приміщення після прибирання.