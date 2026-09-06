Иногда кажется, что почистить швы на плитке просто невозможно, потому что обычное моющее средство действует не слишком эффективно. Впрочем, эксперты советуют вместо него воспользоваться простым кухонным лайфхаком, пишет Apartment Therapy.

Почему можно отмыть швы на плитке?

Чтобы очистить плитку и швы между ней, вовсе не обязательно покупать дорогую химию или часами тереть стену щеткой. Самый простой способ заключается в использовании домашнего отбеливающего средства, что уже есть у вас на кухне. Понадобятся всего два ингредиента: сода и лимонная кислота.

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Их обычно используют в кулинарии, но и в уборке для них найдется много применений. Смесь кислоты и соды очень эффективна для растворения как жира, так и плесени на затирке, а в качестве дополнительного бонуса – такое средство стоит копейки. Сода полезна тем, что создает щелочную среду, которая легко расщепляет органические загрязнения. Между тем лимонная кислота является абразивом, мягко оттирающим с поверхности остатки грязи.

Но перед тем как очистить швы от грязи, нужно протереть всю поверхность теплой водой. После этого необходимо смешать средство в следующих пропорциях:

2 ложки соды;

пакетик лимонной кислоты;

ложка средства для мытья посуды;

ложка воды.

В результате у вас должна получиться паста, по консистенции напоминающая густую сметану. Такую пасту нужно нанести на швы с помощью старой зубной щетки и оставить на 20 минут, чтобы средство успело как следует подействовать. После этого потрите щеткой и протрите все губкой.

Если следы все еще остались, можно опрыскать швы уксусом и оставить средство на час: кислота очень эффективна для уничтожения грибка. Впрочем, не забудьте проветрить помещение после уборки.