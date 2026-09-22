Клопи у старих матрацах і меблях: чим їх вивести раз і назавжди

Клопи можуть оселитися не лише в ліжку, але й у старих матрацах, диванах, кріслах та інших м’яких меблях. Вони ховаються у швах, щілинах і важкодоступних місцях, а помітити самих комах буває непросто.

Часто про появу клопів свідчать укусу, невеликі плями на постільній білизні чи характерний запах, пише Wprost. Dom.

Позбутися клопів буває складно, особливо якщо вони вже розселилися по меблях і кімнаті. Простого прання постільної білизни недостатньо, тому важливо обробити всі потенційні місця, де можуть ховатися комахи.

Як позбутися клопів?

Раніше більшість використовували соду проти клопів, але виявилося, що вона не є надто ефективною. Набагато результативнішою є діатомова земля, яка пошкоджує захисний шар комах та зневоднює їх. Клопам не треба його їсти, достатньо лише зачепити розсипаний порошок лапами.

Тіло комахи покрите ліпідно-восковим шаром, що утримує воду всередині. Коли доломіт порушує цей бар’єр, комаха втрачає вологу, зневоднюється і гине.

Для виведення клопів діатомову землю потрібно купляти лише харчового класу, яка не містить токсичних хімікатів та є безпечною для людей і тварин. Нею потрібно посипати стики та щілини каркаса ліжка, тріщини й проміжки біля планок, щілини та заглиблення меблів, а також місця зі слідами їхньої присутності.

Не потрібно розсипати діатомову землю на подушки, постіль та підлогу. Цим засобом не повинні вдихати люди. Він має бути розсипаним лише в тих місцях, де клопи зможуть з ним контактувати.

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Однак діатоміт не варто використовувати як єдиний метод боротьби з клопами. Набагато кращим вийде результат, якщо підходити до вирішення проблеми комплексно. Постільну білизну, одяг та інший текстиль можна сушити в сушильній машині за високої температури приблизно 30 хвилин.