Часто про появу клопів свідчать укусу, невеликі плями на постільній білизні чи характерний запах, пише Wprost. Dom.

Позбутися клопів буває складно, особливо якщо вони вже розселилися по меблях і кімнаті. Простого прання постільної білизни недостатньо, тому важливо обробити всі потенційні місця, де можуть ховатися комахи.

Як позбутися клопів?

Раніше більшість використовували соду проти клопів, але виявилося, що вона не є надто ефективною. Набагато результативнішою є діатомова земля, яка пошкоджує захисний шар комах та зневоднює їх. Клопам не треба його їсти, достатньо лише зачепити розсипаний порошок лапами.

Тіло комахи покрите ліпідно-восковим шаром, що утримує воду всередині. Коли доломіт порушує цей бар’єр, комаха втрачає вологу, зневоднюється і гине.

Для виведення клопів діатомову землю потрібно купляти лише харчового класу, яка не містить токсичних хімікатів та є безпечною для людей і тварин. Нею потрібно посипати стики та щілини каркаса ліжка, тріщини й проміжки біля планок, щілини та заглиблення меблів, а також місця зі слідами їхньої присутності.

Не потрібно розсипати діатомову землю на подушки, постіль та підлогу. Цим засобом не повинні вдихати люди. Він має бути розсипаним лише в тих місцях, де клопи зможуть з ним контактувати.

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Однак діатоміт не варто використовувати як єдиний метод боротьби з клопами. Набагато кращим вийде результат, якщо підходити до вирішення проблеми комплексно. Постільну білизну, одяг та інший текстиль можна сушити в сушильній машині за високої температури приблизно 30 хвилин.