Ці 5 помилок у передпокої роблять квартиру захаращеною та тісною

Коридор у квартирі чи домі має виконувати досить багато функцій – і водночас він залишається дуже невеликим простором. Тож дуже легко накопичити там чимало речей, і таким чином зменшити його візуально ще більше.

Навіть стильний і нещодавно вмебльований передпокій може видаватися тісним та захаращеним, якщо під час планування ви припустилися кількох помилок, пише Martha Stewart.

Чому коридор виглядає захаращеним?

Тумбочки розміщені на шляху ходьби

Тумби, чи столики – це природне місце для пошти, ключів та всього, що потрібно схопити на виході, але ви не маєте жертвувати при цьому вільним проходом. І одна з найбільших помилок під час планування дому – це розташування тумби там, де вона зважає потоку людей.

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Килим має неправильний розмір

Килим може допомогти в окресленні входу в дім, особливо коли вхідні двері відчиняються прямо в іншу кімнату. Втім, неправильний розмір швидко призводить до того, що увесь дизайн псується.

Надто великий килим перевантажує простір, а надто малий має відірваний від решти меблів вигляд.

Розміщення місць для сидіння прямо біля входу

Усім потрібно перевзуватися, але сидіння не має бути розташованим прямо біля входу – адже це миттєво робить передпокій тісним.

Додавання надто великої кількості меблів

Навіть корисні предмети можуть дуже швидко перевантажити простір та перетворити його на справжній безлад. Додавання тумби, шафи, вішака для пальт, лавки без урахування простору може призвести до того, що місця для проходу не залишиться.



У передпокої не має бути багато меблів / Фото Pexels

Ігнорування масштабу коридору

Навіть коли усі меблі розташовані у правильних місцях, неправильний масштаб може створити чимало незручностей. Велика шафа у вузькому фойє домінуватиме у просторі, і так само дуже маленькі меблі у великому просторі матимуть непропорційний вигляд.

Під час вибору меблів слід враховувати розміри усього передпокою, а не зосереджуватися на кожному окремому предметі.