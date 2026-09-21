Даже стильная и недавно обставленная прихожая может казаться тесной и загроможденной, если при планировании вы допустили несколько ошибок, пишет Марта Стюарт.

Почему коридор выглядит загроможденным?

Тумбочки расположены на пути

Тумбы или столики – это естественное место для почты, ключей и всего, что нужно взять с собой на выходе, но при этом не стоит жертвовать свободным проходом. И одна из самых больших ошибок при планировании дома – это размещение тумбы там, где она мешает потоку людей.

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Ковер имеет неправильный размер

Ковер может помочь выделить вход в дом, особенно когда входная дверь открывается прямо в другую комнату. Однако неправильный размер быстро приводит к тому, что весь дизайн портится.

Слишком большой ковер перегружает пространство, а слишком маленький выглядит оторванным от остальной мебели.

Размещение сидячих мест прямо у входа

Всем нужно переобуваться, но сиденья не должны располагаться прямо у входа – ведь это мгновенно делает прихожую тесной.

Добавление слишком большого количества мебели

Даже полезные предметы могут очень быстро перегрузить пространство и превратить его в настоящий беспорядок. Добавление тумбы, шкафа, вешалки для пальто, скамейки без учета пространства может привести к тому, что места для прохода не останется.



В прихожей не должно быть много мебели / Фото Pexels

Игнорирование масштаба коридора

Даже если вся мебель расположена в нужных местах, неправильный масштаб может создать немало неудобств. Большой шкаф в узком фойе будет доминировать в пространстве, так же как и очень маленькая мебель в большом помещении будет выглядеть непропорционально.

При выборе мебели следует учитывать размеры всего прихожей, а не сосредотачиваться на каждом отдельном предмете.