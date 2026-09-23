Ось чому посуд залишається брудним після посудомийки: 4 неочевидні помилки

Посудомийка – це прилад, що може суттєво спростити побут. Але іноді вона дає не такі бездоганні результати, як хотілося б бачити, і частину тарілок та чашок доводиться все одно перемивати вручну.

Всього кілька помилок під час завантаження пральної машини можуть призвести до того, що і тарілки, і столове начиння просто не відмиються, пише Martha Stewart.

Чому посуд залишається брудним після посудомийки?

Надто щільне укладання посуду

Найбільш поширеною помилкою під час завантаження посудомийної машини є надто щільне укладання посуду та столового начиння. Якщо вода не може проникнути між предметами, тоді вони не будуть як слід очищені, і мийний засіб не дістанеться до деяких ділянок.

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Завантаження посуду за типом

У вашій шафі для посуду ви, ймовірно, складаєте пласкі тарілки разом, глибокі – окремо, і так само окремо лежать виделки, столові та чайні ложки. Але в посудомийній машині такий порядок означає, що предмети надто добре прилягають одне до одного.



Посуд не варто завантажувати за типом / Фото Pexels

Неправильне завантаження довгого посуду

Довгі столові прибори – ножі, палички для їжі тощо – необов'язково класти в кошик для столового начиння. Якщо є ймовірність, що вони заважатимуть потоку води, або ж випадуть під час миття чи пошкодять посуд, краще покласти їх окремо.

Натомість довгі предмети, як-от лопатки, палички та черпаки, слід складати на полиці, або ж навіть мити в ручну.

Миття срібного, позолоченого чи дерев'яного посуду

Деякий посуд взагалі не можна мити у посудомийній машині без ризику пошкодження. І попри те, що може виникнути спокуса завантажити його туди, аби заощадити час, це може призвести до деформації чи потьмяніння, а також до деяких інших пошкоджень.