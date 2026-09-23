Всего несколько ошибок при загрузке стиральной машины могут привести к тому, что и тарелки, и столовые приборы просто не отмоются, пишет Марта Стюарт.

Почему посуда остается грязной после посудомоечной машины?

Слишком плотная укладка посуды

Самой распространенной ошибкой при загрузке посудомоечной машины является слишком плотная укладка посуды и столовых приборов. Если вода не может проникнуть между предметами, они не будут должным образом очищены, а моющее средство не дойдет до некоторых участков.

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Размещение посуды по типу

В вашем шкафу для посуды вы, вероятно, складываете плоские тарелки вместе, глубокие – отдельно, и так же отдельно лежат вилки, столовые и чайные ложки. Но в посудомоечной машине такой порядок означает, что предметы слишком плотно прилегают друг к другу.



Посуду не стоит загружать по типу / Фото Pexels

Неправильная загрузка длинной посуды

Длинные столовые приборы – ножи, палочки для еды и т. п. – не обязательно класть в корзину для столовых приборов. Если есть вероятность, что они будут мешать потоку воды, выпадут во время мытья или повредят посуду, лучше положить их отдельно.

Зато длинные предметы, такие как лопатки, палочки и черпаки, следует складывать на полку или даже мыть вручную.

Мытье серебряной, позолоченной или деревянной посуды

Некоторые виды посуды вообще нельзя мыть в посудомоечной машине без риска повреждения. И несмотря на то, что может возникнуть соблазн загрузить ее туда, чтобы сэкономить время, это может привести к деформации или потускнению, а также к некоторым другим повреждениям.