Як прати чорний одяг, щоб він не вицвів: цей спосіб збереже насичений колір

Постійне прання чорних речей за високих температур може призвести до швидкого втрачання кольору. Водночас зберегти річ допоможуть кілька секретів прання, про які знають одиниці.

Найкраще прати чорні речі в температурі 30 – 40 градусів, пише Deccoria. Низькі температури краще впливають на барвники та волокна, запобігаючи вицвітанню тканин.

Фахівці також радять вивертати чорний одяг навиворіт. Таким чином тканина не буде тертись об барабан, тож це зменшить вицвітання кольору.

Як запобігти втраті чорного кольору?

Речі чорного кольору радять прати рідким порошком, призначеним для чорних і темних тканин. Сипучий порошок має недолік в тому, що його частинки не завжди повністю розчиняються, тому на чорній тканині можуть залишитися смуги.

Навіть правильні умови прання можуть з часом призвести до того, що чорна річ втрачає колір. Проте є кілька домашніх засобів, які продовжать термін користування.

Придбати будь-які речі для дорослих чи дітей можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість одягу за фото.

Оцет

У відділення для пом’якшувача тканини можна додати 0,5 склянки оцту. Він допоможе видалити залишки миючого засобу, які накопичуються на волокнах і роблять тканину трішки тьмяною. А ще оцет може зменшити неприємні запахи одягу.

Чорний перець

Перець зменшує осідання залишків миючого засобу на волокнах. Потрібно лише насипати чайну ложку перцю в невеликий мішечок й помістити його в барабан разом з чорними речима. Мішечок є необхідністю, запобігаючи осіданню частинок спецій на одязі.



Правильне прання допоможе зберегти колір речей / Фото Pinterest

Кава

Перед пранням слід заварити кілька чашок міцної кави й дати їй охолонути, а тоді замочити в ній чорний одяг на годину. Завдяки натуральним барвникам у каві одяг зможе потемніти.

Чорний чай

У невеликій кількості води варто замочити кілька пакетиків чаю, дати їм охолонути, а тоді замочити в розчині вицвілий одяг на кілька годин.

Та для того, щоб чорний одяг не вицвітав, одяг краще не піддавати занадто часто сонячним променям, оскільки вони прискорюють вицвітання. Тому якщо сушіння речей відбувається на вулиці, краще обирати місце з тінню.