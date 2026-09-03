Лучше всего стирать черные вещи при температуре 30–40 градусов, пишет Deccoria. Низкие температуры благоприятно влияют на красители и волокна, предотвращая выцветание тканей.

Специалисты также советуют выворачивать черную одежду наизнанку. Таким образом ткань не будет тереться о барабан, что уменьшит выцветание цвета.

Как предотвратить потерю черного цвета?

Вещи черного цвета рекомендуется стирать жидким порошком, предназначенным для черных и темных тканей. У сыпучего порошка есть недостаток: его частицы не всегда полностью растворяются, поэтому на черной ткани могут остаться полосы.

Даже правильные условия стирки со временем могут привести к тому, что черная вещь потеряет цвет. Однако есть несколько домашних средств, которые продлят срок службы.

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Уксус

В отсек для кондиционера можно добавить 0,5 стакана уксуса. Он поможет удалить остатки моющего средства, которые скапливаются на волокнах и делают ткань немного тусклой. А еще уксус может уменьшить неприятные запахи одежды.

Черный перец

Перец уменьшает оседание остатков моющего средства на волокнах. Нужно всего лишь насыпать чайную ложку перца в небольшой мешочек и поместить его в барабан вместе с черными вещами. Мешочек необходим, чтобы частицы специй не оседали на одежде.



Правильная стирка поможет сохранить цвет вещей / Фото Pinterest

Кофе

Перед стиркой следует заварить несколько чашек крепкого кофе и дать ему остыть, а затем замочить в нем черную одежду на час. Благодаря натуральным красителям в кофе одежда сможет потемнеть.

Черный чай

В небольшом количестве воды следует замочить несколько пакетиков чая, дать им остыть, а затем замочить в растворе выцветшую одежду на несколько часов.

Однако чтобы черная одежда не выцветала, ее лучше не подвергать слишком часто воздействию солнечных лучей, поскольку они ускоряют выцветание. Поэтому, если сушка вещей происходит на улице, лучше выбирать место в тени.