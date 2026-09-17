Урожай наступного року буде рекордним: зробіть це з кущами малини у вересні

Осінній догляд за малиною просто вирішальний у її здоров'ї та врожайності на наступний рік. І саме вересень є часом, коли літні сорти вже завершують плодоношення, але осінні ще дають ягоди.

Також саме у вересні слід приділити увагу грядкам з кущами малини: підготувати їх до зими, зайнятися підв'язуванням та обрізкою, аби наступного року вони потішили гарним урожаєм, пише Epic Gardening.

Як правильно обрізати малину у вересні?

Плоди, що дають урожай влітку, формують ягоди на дворічних пагонах. І після того, як влітку ви зібрали з них весь урожай, ці гілки поступово висихають, і наступного року вже не тішитимуть ягодами. Відтак, вони лише забиратимуть сили в усього куща, і зараз їх необхідно позбутися, зрізавши максимально близько до землі.

Розпізнати ці гілки можна досить легко – вони вже не зелені, а коричневі, дерев'янисті та починають підсихати.



Малину потрібно обрізати у вересні / Фото Pexels

Але видалити потрібно не тільки старі пагони, а також хворі та пошкоджені стебла. Слабкі пагони також можна зрізати. Це покращить циркуляцію повітря всередині куща та знизить ризик грибкових захворювань. Окрім того, малина матиме значно більше простору для розвитку нових, здорових пагонів – і саме вони дадуть урожай наступного літа.

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Що зробити з осінньою малиною у вересні?

А ось кущі, що досі дають врожай, тобто осінньоплідні, обрізати у вересні не варто. Їхню основну обрізку проводять вже після перших заморозків: усі пагони потрібно зрізати до рівня ґрунту, а основу куща замульчувати. Як альтернативу можна присипати кущ компостом, аби захистити його від холоду та допомогти рослині відновитися.