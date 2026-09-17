Кроме того, именно в сентябре следует уделить внимание грядкам с кустами малины: подготовить их к зиме, заняться подвязкой и обрезкой, чтобы в следующем году они порадовали хорошим урожаем, пишет Epic Gardening.

Как правильно обрезать малину в сентябре?

Плоды, дающие урожай летом, формируются на двухлетних побегах. И после того, как летом вы собрали с них весь урожай, эти ветки постепенно высыхают и в следующем году уже не порадуют ягодами. Следовательно, они будут только отнимать силы у всего куста, и сейчас от них необходимо избавиться, срезав как можно ближе к земле.

Распознать эти ветки можно довольно легко – они уже не зеленые, а коричневые, деревянистые и начинают подсыхать.



Малину нужно обрезать в сентябре / Фото Pexels

Но удалить нужно не только старые побеги, но и больные, а также поврежденные стебли. Слабые побеги также можно срезать. Это улучшит циркуляцию воздуха внутри куста и снизит риск грибковых заболеваний. Кроме того, у малины будет значительно больше места для развития новых, здоровых побегов – и именно они дадут урожай следующим летом.

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Что делать с осенней малиной в сентябре?

А вот кусты, которые до сих пор дают урожай, то есть осеннеплодные, обрезать в сентябре не стоит. Их основную обрезку проводят уже после первых заморозков: все побеги нужно срезать до уровня почвы, а основание куста замульчировать. В качестве альтернативы можно присыпать куст компостом, чтобы защитить его от холода и помочь растению восстановиться.