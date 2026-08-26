Перець почервоніє за лічені дні: ось чим полити його в серпні

Солодкий перець іноді дратує дачників тим, що дуже довго не хоче достигати та висить на гілках зеленим. Втім, одна проста хитрість допоможе прискорити процес.

Якщо ваші перці вже виросли великими, але досі не хочуть достигати й червоніти, це може бути важливою ознакою, що кущам чогось не вистачає. Зазвичай йдеться про дві речі – сонячне світло, або ж поживні речовини, пише Pepper Scale.

Що робити, щоб перці швидше достигли на кущі?

Іноді для того, аби змусити перець швидше достигнути, не потрібно навіть вдаватися до додаткового підживлення. Але дачникам дуже важливо пам'ятати, що овочі чутливі до сонця – тож подбайте про те, аби на перці потрапляло більше світла, і вони одразу ж почнуть підрум'янюватися.

Придбати саджанці перців можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Але для дозрівання дуже важливо, аби промені потрапляли прямо на плоди – для того, забезпечити це, велике листя з кущів можна відщипнути. Окрім того, слід прибрати верхівки та порожні, мертві гілки.

Якщо на пагонах з'являються нові квіти, їх також слід підрізати, пише "УНІАН". Великі плоди не встигнуть вирости, але кущ однаково витрачатиме на зав'язь сили.



Достигання перцю можна прискорити / Фото Pexels

Але також можна вдатися і до підживлення калієм – цей мікроелемент відповідає за надання перцю червоного кольору та насиченого смаку. Можна додати у підживлення також фосфор: він відповідає за імунітет та міцне коріння рослини.

Важливо! Багато дачників припускаються помилки, коли підживлюють перці у серпні азотом. Це зовсім не принесе користі й лише нашкодить рослині: вона почне інтенсивно нарощувати зелену масу, але загальмує розвиток плодів.

Тож найкраще для підживлення перців використати калійно-фосфорні добрива. Гарно підійдуть: