Если ваши перцы уже выросли большими, но до сих пор не хотят созревать и краснеть, это может быть важным признаком того, что кустам чего-то не хватает. Обычно речь идет о двух вещах – солнечном свете или питательных веществах, пишет Pepper Scale.

Что делать, чтобы перцы быстрее созрели на кусте?

Иногда для того, чтобы заставить перец быстрее созреть, не нужно даже прибегать к дополнительной подкормке. Но дачникам очень важно помнить, что овощи чувствительны к солнцу – поэтому позаботьтесь о том, чтобы на перец попадало больше света, и он сразу же начнет подрумяниваться.

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Но для созревания очень важно, чтобы лучи попадали прямо на плоды – для этого можно отщипнуть большие листья с кустов. Кроме того, следует удалить верхушки и пустые, мертвые ветки.

Если на побегах появляются новые цветки, их также следует обрезать, пишет "УНИАН". Большие плоды не успеют вырасти, но куст все равно будет тратить силы на завязь.



Созревание перца можно ускорить / Фото Pexels

Но также можно прибегнуть и к подкормке калием – этот микроэлемент отвечает за придание перцу красного цвета и насыщенного вкуса. В подкормку можно добавить также фосфор: он отвечает за иммунитет и крепкие корни растения.

Важно! Многие дачники допускают ошибку, подкармливая перец в августе азотом. Это совершенно бесполезно и только навредит растению: оно начнет интенсивно наращивать зеленую массу, но затормозит развитие плодов.

Поэтому лучше всего для подкормки перцев использовать калийно-фосфорные удобрения. Хорошо подойдут: