Баклажани та перці гниють та припиняють рости: ось що з ними відбувається

Солодкий червоний перець та баклажани – це популярні овочі, що можна збирати ще у вересні. Втім, чимало дачників зіштовхуються з проблемою: плоди припиняють рости, а часом ще й гниють прямо на кущі.

У вересні що перець, що баклажан необов'язково завершують свій сезон через настання осені. Але часом трапляється так, що попри наявність невеликих плодів на гілках, вони відмовляються рости. 24 Канал розповідає, чому це відбувається та що робити у такому випадку.

Чому ріст перцю сповільнюється у вересні?

Перець – це дуже теплолюбна культура, і для того, аби він постійно тішив урожаєм, потрібно підтримувати досить конкретну температуру. Особливо небезпечними восени стають холодні ночі – і щойно температура опускається нижче за 10 – 13 градусів, перець росте повільніше. Це також може призводити до опадання квітів та пожовтіння листя.

А ось якщо температура падає нижче, ніж 7 градусів, рослини взагалі припиняють нормальну активність. Нічні температури важливі не тільки для здоров'я листя, але й квітів – і у вересні це особливо помітно.

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Для того, аби зав'язувалися нові плоди, перцю потрібна температура 21 – 27 градусів, а вночі вона не має опускатися нижче, ніж до 16 градусів. Холодним також стає ґрунт, що впливає на коріння рослини. А менша кількість сонця призводить до сповільнення темпів росту плодів.

Але дачники часто припускаються помилки, через яку перець починає ще й гнити: вони не регулюють полив відповідно до нових вимог рослини. У вересні перцю не потрібно так багато вологи, як влітку, і постійно мокрий, та ще й холодний ґрунт зовсім не йде на користь рослині.

Чому баклажани гниють на кущах?

У вересні ріст баклажанів також сповільнюється, і ці плоди навіть частіше починають загнивати прямо на кущах. Одна з основних причин – це погода, вона стає набагато сприятливішою для інфекцій та хвороб.

Найчастіше на баклажанах починає розвиватися сіра гниль – це наслідок випадання роси, дощів, прохолоднішої температури та постійної вологості. Але якщо на баклажані спершу з'являються круглі, трохи втиснені плями, тоді рослина може страждати від антракнозу.

Тож ось що слід робити дачникам, аби врятувати й кущі, і плоди: