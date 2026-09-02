В сентябре ни перец, ни баклажаны не обязательно заканчивают свой сезон из-за наступления осени. Но иногда бывает так, что, несмотря на наличие небольших плодов на ветках, они перестают расти. 24 Канал рассказывает, почему это происходит и что делать в таком случае.
Почему рост перца замедляется в сентябре?
Перец – это очень теплолюбивая культура, и для того, чтобы он постоянно радовал урожаем, нужно поддерживать достаточно конкретную температуру. Особенно опасными осенью становятся холодные ночи – и только что температура опускается ниже 10–13 градусов, перец растет медленнее. Это также может приводить к опадению цветов и пожелтению листьев.
А вот если температура опускается ниже 7 градусов, растения вообще прекращают нормальную активность. Ночные температуры важны не только для здоровья листьев, но и для цветов – и в сентябре это особенно заметно.
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Для того чтобы завязывались новые плоды, перцу нужна температура 21–27 градусов, а ночью она не должна опускаться ниже 16 градусов. Почва также становится холодной, что сказывается на корнях растения. А меньшее количество солнца приводит к замедлению темпов роста плодов.
Но дачники часто допускают ошибку, из-за которой перец начинает еще и гнить: они не регулируют полив в соответствии с новыми потребностями растения. В сентябре перцу не требуется так много влаги, как летом, а постоянно влажная, да еще и холодная почва совсем не идет на пользу растению.
Почему баклажаны гниют на кустах?
В сентябре рост баклажанов также замедляется, и эти плоды даже чаще начинают загнивать прямо на кустах. Одна из основных причин – это погода, она становится гораздо более благоприятной для инфекций и болезней.
Чаще всего на баклажанах начинает развиваться серая гниль – это следствие выпадения росы, дождей, более прохладной температуры и постоянной влажности. Но если на баклажане сначала появляются круглые, слегка вдавленные пятна, то растение может страдать от антракноза.
Поэтому вот что следует делать дачникам, чтобы спасти и кусты, и плоды:
- не оставляйте баклажаны, которые уже начали гнить, на кусте и на земле;
- не поливайте растение по листьям и плодам;
- прорежьте часть лишней листвы, чтобы сохранить вентиляцию;
- укрывайте растения, если ожидаются холодные ночи.