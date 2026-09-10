Дощова вода підходить не всім вазонам однаково: коли від неї краще відмовитися

Дощова вода часто вважається одним із найкращих варіантів для поливу кімнатних рослин. Вона зазвичай м’якша за водопровідну, містить менше розчинених солей кальцію та магнію і не проходить хлорування, яке застосовують у деяких системах очищення води.

Особливо це може бути корисно для рослин, чутливих до жорсткої води. Регулярний полив водопровідною водою з високим вмістом мінералів іноді залишає білий або сіруватий наліт на поверхні ґрунту та краях горщика.

Втім, сама назва "дощова вода" ще не означає, що вона автоматично підходить для вазонів. Важливо, звідки її зібрали, через які поверхні вона пройшла і скільки часу стояла до використання.

Коли дощова вода підходить для поливу рослин?

Найкращий варіант – вода, зібрана безпосередньо у чисту ємність або отримана з надійної системи збору. Через низьку жорсткість вона допомагає зменшити накопичення мінеральних солей у ґрунті, пише Zielony ogrode. Водночас воду, яка стікала по брудному даху, ринвах чи інших поверхнях, варто оцінювати обережніше.

Чи можна поливати вазони дощовою водою / Фото unsplash

Разом із нею в резервуар можуть потрапити пил, пташиний послід, листя та інші органічні забруднення.

Окрім води для поливу, для догляду за кімнатними рослинами можуть знадобитися добрива для декоративно-листяних і квітучих видів. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Дощову воду також не слід сприймати як заміну добривам. Вона забезпечує рослину вологою, але не містить усіх поживних речовин, необхідних для її росту.

Коли дощову воду краще не використовувати?

Проблеми можуть виникнути через неправильне зберігання. Якщо вода довго стоїть у відкритій ємності, туди потрапляють комахи, листя та інше сміття. У теплій воді також можуть розвиватися водорості та мікроорганізми. Каламутність, неприємний запах або помітний осад – привід відмовитися від такого поливу.

Особливо це важливо для кімнатних рослин, адже невеликий об’єм ґрунту в горщику має менші можливості розсіювати можливі забруднення. Для зберігання краще використовувати чисту закриту ємність і тримати її подалі від сильного нагрівання. Сам контейнер потрібно періодично очищати від осаду. Значення має й температура води.

Дуже холодну дощову воду, щойно принесену з вулиці, краще не використовувати одразу для рослин у теплій квартирі. Перед поливом варто залишити потрібну кількість у приміщенні, щоб вода наблизилася до кімнатної температури. І навіть якісна дощова вода не виправить надмірний полив. Частоту все одно потрібно визначати відповідно до виду рослини, розміру горщика, ґрунту та швидкості його висихання.