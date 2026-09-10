Особенно это может быть полезно для растений, чувствительных к жесткой воде. Регулярный полив водопроводной водой с высоким содержанием минералов иногда оставляет белый или сероватый налет на поверхности почвы и краях горшка.

Впрочем, само название "дождевая вода" еще не означает, что она автоматически подходит для комнатных растений. Важно, откуда ее собрали, через какие поверхности она прошла и сколько времени простояла до использования.

Когда дождевая вода подходит для полива растений?

Лучший вариант – вода, собранная непосредственно в чистую емкость или полученная из надежной системы сбора. Благодаря низкой жесткости она помогает уменьшить накопление минеральных солей в почве, пишет Zielony ogrode. В то же время воду, стекавшую по грязной крыше, водосточным желобам или другим поверхностям, стоит оценивать более осторожно.

Можно ли поливать вазоны дождевой водой / Фото unsplash

Вместе с ней в резервуар могут попасть пыль, птичий помет, листья и другие органические загрязнения.

Окрім води для поливу, для догляду за кімнатними рослинами можуть знадобитися добрива для декоративно-листяних і квітучих видів. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Дождевую воду также не следует рассматривать как замену удобрений. Она обеспечивает растение влагой, но не содержит всех питательных веществ, необходимых для его роста.

Когда дождевую воду лучше не использовать?

Проблемы могут возникнуть из-за неправильного хранения. Если вода долго стоит в открытой емкости, туда попадают насекомые, листья и другой мусор. В теплой воде также могут размножаться водоросли и микроорганизмы. Помутнение, неприятный запах или заметный осадок – повод отказаться от такого полива.

Особенно это важно для комнатных растений, ведь небольшой объем почвы в горшке имеет меньше возможностей рассеивать возможные загрязнения. Для хранения лучше использовать чистую закрытую емкость и держать ее подальше от сильного нагрева. Сам контейнер нужно периодически очищать от осадка. Важна и температура воды.

Очень холодную дождевую воду, только что принесенную с улицы, лучше не использовать сразу для растений в теплой квартире. Перед поливом стоит оставить необходимое количество в помещении, чтобы вода приблизилась к комнатной температуре. И даже качественная дождевая вода не исправит чрезмерный полив. Частоту все равно нужно определять в зависимости от вида растения, размера горшка, почвы и скорости ее высыхания.