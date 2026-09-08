Ось навіщо господині додають фольгу в пральну машину: дуже корисний лайфхак

Алюмінієва фольга – це корисна річ у побуті, але більшість людей не використовують весь її потенціал і навіть не підозрюють, що корисною вона може бути не лише на кухні.

Деякі господині під час чи не кожного прання додають в барабан пралки по шматочку фольги – її потрібно перед цим скрутити у кульку, пише Netmums. І ця, здавалося б, безглузда дія насправді розв'язує стару і поширену проблему.

Навіщо класти фольгу у пральну машину?

Додавання кульки фольги до завантаження білизни – це популярний у мережі лайфхак, яким користуються вже не один рік. Він допомагає не тільки зменшити статичну електрику та налипання ворсу на одяг, але й навіть скоротити час сушіння одягу.

Ідея ґрунтується на властивостях алюмінію: статична електрика виникає через тертя різних тканин та обмін електричними зарядами. Особливо часто це можна помітити на синтетичних тканинах – зокрема на нейлоні й поліестері. Але завдяки тому, що алюміній добре проводить електрику, кулька з фольги теоретично має сприяти вирівнюванню зарядів. Таким чином ефект прилипання одягу зменшується.

Втім, очікувати фантастичних результатів все ж не варто. Статична електрика зазвичай не є проблемою всередині пральної машини, де є багато води, адже заряди відводить волога. Найбільше ефектів виникає під час фінального віджиму та подальшого сушіння – особливо якщо використовується сухе та гаряче повітря.

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Для прання потрібно скрутити з фольги кульку, що розміром приблизно нагадуватиме тенісний м'яч. Залежно від кількості білизни можна використати одну, дві чи навіть три кульки.



У пральну машину можна додати кульки фольги / Фото Pexels

Зважайте, що кулька має бути максимально гладкою та щільною: якщо вибиватимуться гострі краї, вони можуть зачепити нитки чи залишити подряпини на барабані. Коли помітите, що кулька починає рватися, розпадатися чи сплющуватися, її вже потрібно замінити.

Важливо! Перед використанням кульки з фольги слід зважити також на певні ризики для техніки: якщо алюміній поступово руйнується, його частинки можуть потрапити у фільтр чи зливну систему та забити їх.