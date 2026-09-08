Некоторые хозяйки почти при каждой стирке добавляют в барабан стиральной машины по кусочку фольги – ее нужно перед этим скрутить в шарик, пишет Netmums. И это, казалось бы, бессмысленное действие на самом деле решает старую и распространенную проблему.

Зачем класть фольгу в стиральную машину?

Добавление шарика фольги перед загрузкой белья – это популярный в сети лайфхак, которым пользуются уже не один год. Он помогает не только уменьшить статическое электричество и налипание ворса на одежду, но даже сократить время сушки белья.

Идея основана на свойствах алюминия: статическое электричество возникает из-за трения различных тканей и обмена электрическими зарядами. Особенно часто это можно заметить на синтетических тканях – в частности, на нейлоне и полиэстере. Но благодаря тому, что алюминий хорошо проводит электричество, шарик из фольги теоретически должен способствовать выравниванию зарядов. Таким образом, эффект прилипания одежды уменьшается.

Впрочем, ожидать фантастических результатов все же не стоит. Статическое электричество обычно не является проблемой внутри стиральной машины, где много воды, ведь заряды отводит влага. Наибольший эффект наблюдается во время финальной отжимки и последующей сушки – особенно если используется сухой и горячий воздух.

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Для стирки нужно скрутить из фольги шарик, размер которого примерно напоминает теннисный мяч. В зависимости от количества белья можно использовать один, два или даже три шарика.



В стиральную машину можно положить шарики из фольги / Фото Pexels

Учитывайте, что шарик должен быть максимально гладким и плотным: если будут выступать острые края, они могут зацепиться за нитки или оставить царапины на барабане. Когда заметите, что шарик начинает рваться, распадаться или сплющиваться, его уже нужно заменить.

Важно! Перед использованием шариков из фольги следует также учитывать определенные риски для техники: если алюминий постепенно разрушается, его частицы могут попасть в фильтр или сливную систему и забить их.