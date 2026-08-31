Календар рибалки на вересень: у ці дні буде найкращий улов

У вересні змінюється ритм риболовлі. Вода стає вже прохолоднішою, світловий день коротшає, а ті місця, які давали хороший улов влітку, вже не потішать таким самим результатом.

Саме тому на початку осені рибалкам варто врахувати нові умови під час планування виїзду, пише Fishingukr.com.

Підбираючи день для риболовлі у вересні, варто зважати на погоду та активність риби. Місячний календар якраз може бути додатковим орієнтиром, який допоможе визначити сприятливий чи несприятливий день.

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Фази Місяця у вересні

Місячний календар пов’язує фази Місяця зі змінами в природі та поведінкою риби. У вересні 2026 фази Місяця розподіляються так:

Повня – 27 вересня;

– 27 вересня; Спадний Місяць – 1 – 10 вересня, 28 – 30 вересня;

– 1 – 10 вересня, 28 – 30 вересня; Молодик – 11 вересня;

– 11 вересня; Зростаючий Місяць – 12 – 26 вересня.

Проте орієнтуватися лише на фази Місяця не варто. На результат риболовлі можуть впливати температура води, вітер, рівень і прозорість водойми.



Календар рибалки на серпень / Фото Pexels

Коли у вересні очікується найкращий кльов?

Найперспективнішим для риболовлі у вересні вважається 13 – 18 та 28 – 29 вересня. Саме у ці дні рибалки можуть очікувати на відмінний кльов.

Хороший кльов: 1 – 3 вересня, 12 вересня, 10 – 20 вересня, 30 вересня.

Слабкий кльов: 4 – 7 вересня, 21 – 22 вересня та 27 вересня.

Найменш сприятливі дні: 8 – 11 вересня, 23 – 26 вересня.

Слід розуміти, що риболовля у вересні вже не буде такою, як влітку. Це стається через зниження температури воли, тому риба ставатиме менш активною.