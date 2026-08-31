Именно поэтому в начале осени рыболовам стоит учитывать новые условия при планировании выезда, пишет Fishingukr.com.

Выбирая день для рыбалки в сентябре, стоит учитывать погоду и активность рыбы. Лунный календарь как раз может стать дополнительным ориентиром, который поможет определить благоприятный или неблагоприятный день.

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Фазы Луны в сентябре

Лунный календарь связывает фазы Луны с изменениями в природе и поведением рыбы. В сентябре 2026 года фазы Луны распределяются так:

Полнолуние – 27 сентября;

– 27 сентября; Убывающая Луна – 1–10 сентября, 28–30 сентября;

– 1–10 сентября, 28–30 сентября; Новолуние – 11 сентября;

– 11 сентября; Растущая Луна – 12–26 сентября.

Однако ориентироваться только на фазы Луны не стоит. На результат рыбалки могут влиять температура воды, ветер, уровень и прозрачность водоема.



Календарь рыбака на август / Фото Pexels

Когда в сентябре ожидается лучший клев?

Наиболее перспективными для рыбалки в сентябре считаются 13–18 и 28–29 сентября. Именно в эти дни рыболовы могут ожидать отличный клев.

Хороший клев: 1–3 сентября, 12 сентября, 10–20 сентября, 30 сентября.

Слабый клев: 4–7 сентября, 21–22 сентября и 27 сентября.

Наименее благоприятные дни: 8–11 сентября, 23–26 сентября.

Следует понимать, что рыбалка в сентябре уже не будет такой, как летом. Это происходит из-за понижения температуры воды, поэтому рыба станет менее активной.