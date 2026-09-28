Рибалки, не пропустіть ці дати: коли у жовтні буде найкращий кльов

У жовтні риболовля стає дедалі більше залежною від погодних умов. Вода продовжує охолоджуватися, світловий день скорочується, а риба поступово переміщується на глибші ділянки водойм. Тому звичні літні місця для риболовлі можуть уже не давати такого результату.

Саме тому в середині осені під час планування виїзду на водойму варто врахувати не лише погоду, але й активність риби. Додатковим орієнтиром для рибалок може стати місячний календар, який допомагає визначити потенційно сприятливі та несприятливі дні для кльову, пише Space Weather Live.

Місячний календар рибалки на жовтень 2026 року

У жовтні 2026 року основні фази Місяця припадають на такі дати:

Повня – 26 жовтня;

Спадний Місяць – 1 – 9 жовтня, 27 – 31 жовтня;

Молодик – 10 жовтня;

Зростаючий Місяць – 11 – 25 жовтня.

Вважається, що фази Місяця можуть впливати на активність риби, однак цей календар варто використовувати лише як додатковий орієнтир. На кльов також впливають температура води, атмосферний тиск, вітер, опади та особливості конкретної водойми.



Календар рибалки на жовтень / Фото Pexels

Коли у жовтні очікується найкращий кльов?

Найперспективнішими днями для риболовлі у жовтні 2026 року вважаються 13 – 18 та 28 – 29 жовтня. Саме в цей період прогнозується найактивніше клювання.

Хороший кльов: 1 – 2, 12, 19 – 20, 30 – 31 жовтня.

Слабкий кльов: 3 – 6, 21 – 22 та 27 жовтня.

Найменш сприятливі дні: 7 – 11 та 23 – 26 жовтня.

У жовтні особливо варто звертати увагу на період зростаючого Місяця. За місячним календарем, саме на 11 – 25 жовтня припадає період, який вважають сприятливим для риболовлі.

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Водночас ближче до Молодика чи Повні активність риби може змінюватися, тому в ці дні варто додатково враховувати погоду та умови на конкретній водоймі.

З похолоданням риба поступово залишає мілководдя та переміщується ближче до зимувальних ям і глибоких ділянок. Тому в жовтні для успішної риболовлі важливо правильно обрати місце та враховувати сезонні зміни у поведінці риби.