Именно поэтому в середине осени при планировании поездки на водоем стоит учитывать не только погоду, но и активность рыбы. Дополнительным ориентиром для рыболовов может стать лунный календарь, который помогает определить потенциально благоприятные и неблагоприятные дни для клева, пишет Space Weather Live.

Лунный календарь рыбака на октябрь 2026 года

В октябре 2026 года основные фазы Луны приходятся на следующие даты:

Полнолуние – 26 октября;

Убывающая Луна – 1–9 октября, 27–31 октября;

Новолуние – 10 октября;

Растущая Луна – 11–25 октября.

Считается, что фазы Луны могут влиять на активность рыбы, однако этот календарь следует использовать лишь в качестве дополнительного ориентира. На клев также влияют температура воды, атмосферное давление, ветер, осадки и особенности конкретного водоема.



Календарь рыбака на октябрь / Фото Pexels

Когда в октябре ожидается лучший клев?

Наиболее перспективными днями для рыбалки в октябре 2026 года считаются 13–18 и 28–29 октября. Именно в этот период прогнозируется наиболее активный клев.

Хороший клев: 1–2, 12, 19–20, 30–31 октября.

Слабый клев: 3–6, 21–22 и 27 октября.

Наименее благоприятные дни: 7–11 и 23–26 октября.

В октябре особенно стоит обращать внимание на период растущей Луны. По лунному календарю именно на 11–25 октября приходится период, который считается благоприятным для рыбалки.

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В то же время ближе к новолунию или полнолунию активность рыбы может меняться, поэтому в эти дни стоит дополнительно учитывать погоду и условия на конкретном водоеме.

С наступлением холодов рыба постепенно покидает мелководье и перемещается ближе к зимовочным ямам и глубоким участкам. Поэтому в октябре для успешной рыбалки важно правильно выбрать место и учитывать сезонные изменения в поведении рыбы.