Коли час "перевзувати" авто на зимові шини: усі деталі для водіїв

Більшість водіїв готується до заміни шин наприкінці жовтня. Погода в цей час може ще бути теплою, однак власники авто починають активно готуватися до зимового сезону.

Універсальної дати для заміни шин немає, однак на зимову гуму краще перейти заздалегідь, щоб не застати зненацька сніг, пише Auto 24.

Коли зазвичай змінюють шини?

Орієнтиром для переходу на зимові шини є середньодобова температура приблизно +7 градусів тепла. Вже за такого похолодання літня гума поступово втрачає частину своїх властивостей і стає менш ефективною на холодному дорожньому покритті.

Деякі водії додатково орієнтуються на переведення годинника на зимовий час чи початок опалювального сезону. Крім того, фахівці радять звернути увагу на умови, за яких використовується автомобіль. Вони допоможуть визначити, коли саме відправляти автомобіль на шиномонтаж.

Знайти зимові шини можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари для авто: моторні оливи, акумулятори, автохімія, відеореєстратори та склоочисники. Якщо важливо перевірити зимові шини у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Кому варто подбати про зимові шини заздалегідь?

Якщо автомобіль постійно використовується чи долає великі відстані, сезонна зміна шин може знадобитися раніше.

Особливу увагу на заміну шин слід звернути водіям з гірських районів, оскільки там погодні умови змінюються набагато швидше, ніж у містах. Ожеледиця на таких дорогах може з’явитися навіть тоді, коли вдень у місті ще тримається плюсова температура.



Водіям з гірських районів шини слід замінити швидше / Фото Pexels

Водії, які часто їздять маршрутами через Буковель, Славське, Верховину та інші гірські райони, мають подбати про зимові шини раніше.

Також на швидшу заміну впливає частота та час поїздок. Регулярні виїзди за місто, ранкові поїздки чи пізнє повернення означають, що автомобіль опиниться на значно холоднішій дорозі, ніж удень. Літні шини в таких умовах втрачають частину своєї еластичності, а гальмівний шлях може збільшуватися.

За можливості, зимові шини радять встановити ще до того, як температура стабільно опуститься нижче звичних осінніх показників. Головне – орієнтуватися не лише на дату, а на температуру, власні маршрути та умови використання автомобіля впродовж усього холодного сезону.