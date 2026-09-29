Универсальной даты для замены шин нет, однако на зимнюю резину лучше перейти заранее, чтобы снег не застал врасплох, пишет Auto 24.

Когда обычно меняют шины?

Ориентиром для перехода на зимние шины является среднесуточная температура примерно +7 градусов тепла. Уже при таком похолодании летняя резина постепенно теряет часть своих свойств и становится менее эффективной на холодном дорожном покрытии.

Некоторые водители дополнительно ориентируются на переход на зимнее время или начало отопительного сезона. Кроме того, специалисты советуют обратить внимание на условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Они помогут определить, когда именно отправлять автомобиль на шиномонтаж.

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Кому стоит позаботиться о зимних шинах заранее?

Если автомобиль постоянно используется или преодолевает большие расстояния, сезонная смена шин может понадобиться раньше.

Особое внимание к замене шин следует уделить водителям из горных районов, поскольку там погодные условия меняются гораздо быстрее, чем в городах. Гололед на таких дорогах может появиться даже тогда, когда днем в городе еще держится плюсовая температура.



Водителям из горных районов следует заменить шины раньше / Фото Pexels

Водителям, которые часто ездят по маршрутам через Буковель, Славское, Верховину и другие горные районы, следует позаботиться о зимних шинах раньше.

Также на более быструю замену влияют частота и время поездок. Регулярные выезды за город, утренние поездки или позднее возвращение означают, что автомобиль окажется на значительно более холодной дороге, чем днем. Летние шины в таких условиях теряют часть своей эластичности, а тормозной путь может увеличиваться.

По возможности, зимние шины рекомендуется установить еще до того, как температура стабильно опустится ниже привычных осенних показателей. Главное – ориентироваться не только на дату, но и на температуру, собственные маршруты и условия использования автомобиля на протяжении всего холодного сезона.