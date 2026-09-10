В холодильнику та морозилці постійно намерзає лід: ось чому це відбувається

Зазвичай намерзає лід у морозильній камері та самому холодильнику тоді, коли вологе повітря контактує з крижаною поверхнею. Часто до його утворення призводять залишені відчиненими дверцята, але це далеко не єдина причина.

Лід в холодильнику та морозильній камері – це велика проблема багатьох господарів та господинь. Він не тільки займає цінний простір, але й сигналізує про проблеми з роботою приладу, пише Southern Living. Тож далі розповідаємо, які саме причини можуть бути у намерзання криги.

Чому лід намерзає в холодильнику?

Відчинені дверцята

Якщо дверцята морозильної камери чи холодильника хоч трохи прочинені, тоді повітря з кухні покриє внутрішню частину камер шаром інею. А якщо ви відкриватимете морозильну камеру, аби постійно щось з неї діставати, це може призвести до тієї самої проблеми.

Перевірте надійність гумових ущільнювачів, адже саме їхня несправність часто призводить до того, що дверцята зачинені погано, і тепле повітря потрапляє всередину.

Проблеми зі зберіганням продуктів

Надмірне пакування морозильної камери може блокувати потік повітря – і це призводить до обмерзання частини камери. Подумайте про те, аби трохи розвантажити полиці та розморозити кілька старих продуктів.

Холодне повітря має циркулювати в холодильнику та морозилці, аби обидва прилади могли працювати як слід. Окрім того, ніколи не кладіть гарячі продукти безпосередньо в морозильну камеру – це призводить до утворення обмерзання та конденсату.

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Засмічений злив розморожування

Чимало морозильних камер мають зливний отвір для розморожування ззаду. Саме через нього видаляється вода, що накопичується під час циклу замороження. Вона має стікати у піддон для збору жиру під холодильником.

Але якщо злив засмітився, вода може накопичуватися внизу морозилки та замерзати там, перетворюючись на шар льоду.

Несправність системи розморожування

Старі морозилки потрібно розморожувати вручну, але в сучасних є вбудований цикл розмороження. Для роботи цього циклу потрібні кілька частин: нагрівач, таймер та термостат. І якщо будь-яка з цих частин не працюватиме, цикл розмороження не запуститься, і на випарниках почне накопичуватися лід.

Товстий шар льоду та інею, своєю чергою, перешкоджає ефективному охолодженню випарників, тож проблему потрібно розв'язати якомога швидше.