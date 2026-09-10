Лед в холодильнике и морозильной камере – это большая проблема для многих хозяев и хозяек. Он не только занимает ценное место, но и сигнализирует о проблемах в работе прибора, пишет Southern Living. Поэтому далее рассказываем, какие именно причины могут быть у образования льда.

Почему в холодильнике образуется лед?

Открытые дверцы

Если дверцы морозильной камеры или холодильника хоть немного приоткрыты, то воздух из кухни покроет внутреннюю часть камер слоем инея. А если вы будете открывать морозильную камеру, чтобы постоянно что-то из нее доставать, это может привести к той же самой проблеме.

Проверьте исправность резиновых уплотнителей, ведь именно их неисправность часто приводит к тому, что дверцы закрываются плохо, и теплый воздух попадает внутрь.

Проблемы с хранением продуктов

Чрезмерная загрузка морозильной камеры может блокировать поток воздуха – и это приводит к обледенению части камеры. Подумайте о том, чтобы немного разгрузить полки и разморозить несколько старых продуктов.

Холодный воздух должен циркулировать в холодильнике и морозильной камере, чтобы оба прибора могли работать должным образом. Кроме того, никогда не кладите горячие продукты непосредственно в морозильную камеру – это приводит к образованию наледи и конденсата.

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Засоренный слив для размораживания

В многих морозильных камер сзади имеется сливной отверстие для размораживания. Именно через него удаляется вода, накапливающаяся во время цикла замораживания. Она должна стекать в поддон для сбора жира под холодильником.

Но если слив забился, вода может скапливаться внизу морозильной камеры и замерзать там, превращаясь в слой льда.

Неисправность системы размораживания

Старые морозильные камеры нужно размораживать вручную, но в современных есть встроенный цикл размораживания. Для работы этого цикла необходимы несколько компонентов: нагреватель, таймер и термостат. И если какой-либо из этих компонентов не работает, цикл размораживания не запустится, и на испарителях начнет скапливаться лед.

Толстый слой льда и инея, в свою очередь, препятствует эффективному охлаждению испарителей, поэтому проблему нужно решить как можно быстрее.