Чи можна виливати окріп з каструлі у кухонну раковину: багато хто робить помилку

Крім залишків їжі, кавової гущі чи крупинок чаю, в кухонну раковину також часто зливають гарячу воду від варіння макаронів чи картоплі. Дехто думає, що гаряча вода здатна розм’якшити харчові відкладення, але це далеко не так.

Найчастіше киплячу рідину у раковину виливають після варіння макаронів чи овочів, пише Interia Kobieta.

Чи можна виливати гарячу воду в раковину?

Насправді раковина є термостійкою, але компоненти під нею – не зовсім. Йдеться про труби, сифони й ущільнювачі. Деякі з них не є міцними й стійкими до пошкоджень. Якщо труби пластикові, то з часом можуть пошкодитися під впливом гарячої температури.

Якщо ви не знаєте, з яких матеріалів виготовлені з’єднання під кухонною мийкою, окропу варто дати настоятися кілька хвилин після кип’ятіння. Альтернативою може бути розведення з холодною водою.

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Чи здатна гаряча вода прочистити раковину?

Деякі люди навіть зумисно виливають в кухонну раковину гарячу воду, щоб вирішити проблему із засміченням їжі та жиру. Частково це справді може трішки вирішити проблему, але лише на деякий час. Насправді жир ще більше просочиться у труби, а після охолодження знову осяде на стінках.

Щоб частинки їжі не прилипали до липкого шару в трубі, варто пам’ятати про те, що олію чи інший жир після смаження не можна зливати у раковину.



Гарячу воду краще не виливати у раковину / Фото Pexels

Чим прочистити забиту каналізацію на кухні?

Процедуру прочищення труби рекомендовано проводити хоча б раз на тиждень. Та для того, щоб вода у раковині завжди рівномірно стікала, усі залишки продуктів потрібно викидати у смітник.

Якщо ж раковина все ж таки засмічена, можна обійтися без агресивних хімікатів. Достатньо лише вилити 0,5 склянки соди у злив, а тоді склянку оцту. Розчину треба дати подіяти 15 хвилин, а тоді промити великою кількістю теплої води. Такий простий метод видалить сміття з труб, знищить грибки, бактерії й нейтралізує неприємні запахи.