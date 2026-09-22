Чаще всего кипящую жидкость выливают в раковину после варки макарон или овощей, пишет Interia Kobieta.

Можно ли выливать горячую воду в раковину?

На самом деле раковина термостойкая, но компоненты под ней – не совсем. Речь идет о трубах, сифонах и уплотнителях. Некоторые из них не отличаются прочностью и устойчивостью к повреждениям. Если трубы пластиковые, то со временем они могут повредиться под воздействием высокой температуры.

Если вы не знаете, из каких материалов изготовлены соединения под кухонной раковиной, кипяток стоит дать настояться несколько минут после кипячения. Альтернативой может быть разбавление холодной водой.

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Способна ли горячая вода прочистить раковину?

Некоторые люди даже специально выливают в кухонную раковину горячую воду, чтобы решить проблему с засором от пищи и жира. Отчасти это действительно может немного решить проблему, но лишь на время. На самом деле жир еще больше просочится в трубы, а после остывания снова осядет на стенках.

Чтобы частицы пищи не прилипали к липкому слою в трубе, стоит помнить о том, что масло или другой жир после жарки нельзя сливать в раковину.



Горячую воду лучше не выливать в раковину / Фото Pexels

Почему прочистить забитую канализацию на кухне?

Процедуру прочистки трубы рекомендуется проводить хотя бы раз в неделю. А для того, чтобы вода в раковине всегда равномерно стекала, все остатки продуктов нужно выбрасывать в мусорное ведро.

Если же раковина все-таки засорилась, можно обойтись без агрессивных химикатов. Достаточно лишь вылить 0,5 стакана соды в слив, а затем стакан уксуса. Раствору нужно дать подействовать 15 минут, а затем промыть большим количеством теплой воды. Такой простой метод удалит мусор из труб, уничтожит грибки, бактерии и нейтрализует неприятные запахи.