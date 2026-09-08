П'ять нових парфумів, які стануть головними ароматами осені 2026

Щойно температура почне падати ми захочемо носити нові осінні аромати. Цього сезону слід звертати увагу на гурманські варіанти, а також незвичайні фруктові та квіткові композиції.

Після цитрусових та водянистих ароматів, восени настає час для тепліших та глибших запахів, пише In Journal. В осінніх ароматах досить часто переважає ваніль, деревні акценти, амбра тощо.

Крім трендових та популярних парфумів ще може знадобитися косметика для обличчя, засоби для тіла та волосся. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Які парфуми в тренді цієї осені?

Chanel – Coco Mademoiselle Crush Absolu

Перед новим сезоном Chanel представив цікавий аромат з освіжаючими нотами грейпфрута та лічі, що переплітаються з теплою базою пачулів та амбри. Також в композиції присутній ветивер, ваніль, троянда та жасмин.



Трендові аромати осені 2026 / Фото Pinterest

Estée Lauder – Glimmer

У цій солодкій композиції переплітаються акорди трояндового мусу та малини, що переплітаються з амброю та ваніллю. У композиції також відчувається запах квітки апельсина, троянди, сандалового дерева і кедра.



Аромати осені 2026 / Фото Pinterest

Kayali – Boujee Kitty Caramel Milk 22

Парфуми від бренду Kayali підійдуть тим, хто любить солодкі гурманські аромати. Особливо вони сподобаються жінкам, яким подобається запах карамелі. Його доповнюють ноти карамелізованого молока та білого шоколаду, а після них йдуть ванільні та кокосові акорди.



Трендові аромати осені 2026 / Фото Pinterest

Valentino – Vendetta Donna

Модний італійський бренд представив композицію, в якій тубероза переплелася з соковитим нектаром червоного апельсина. У результаті вийшов парфум, який залишає на шкірі тривалий аромат. І хоч його лише недавно випустили, вишуканий флакон вже розпродали в багатьох країнах.



Аромати осені 2026 / Фото Pinterest

Prada – Paradoxe Sweet Chemistry

Для тих, хто не хоче відмовлятися від квіткових та фруктових нот восени, варто звернути увагу на аромат Prada. У композиції сироп чорної смородини переплітається з молочним акордом неролі, а абсолют флердоранжа додає особливої вишуканості. Аромат вийшов солодким, фруктовим і досить жіночим.



Трендові аромати осені 2026 / Фото Pinterest

Крім того, парфуми 90-х років знову стають популярними завдяки соціальним мережам і новим трендам у моді. Культові аромати, такі як Calvin Klein CK One, Issey Miyake L'Eau d'Issey, Clinique Happy, Gucci Rush і Dolce & Gabbana Light Blue, відзначаються підвищеним інтересом серед молоді.